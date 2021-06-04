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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez "en iyi cuma gününün" ardından nihayet Red Bull RB16B'yi anlıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Azerbaycan'daki ikinci antrenman seansını lider tamamlamasının ardından Red Bull RB16B aracını nihayet anlamaya başladığını ve bu yılki en iyi cuma gününü geçirdiğini söyledi.

Perez "en iyi cuma gününün" ardından nihayet Red Bull RB16B'yi anlıyor

Perez, Racing Point'ten ayrılmasının ardından bu yıl Red Bull'a katıldı ve yeni takımına alışmasının yaklaşık dört ilâ beş yarış alacağını söyledi.

Monako'daki sıralama turlarında geride kalan Perez, pazar günü dördüncü olarak yeni takımıyla en iyi sonucunu yakaladı. Bakü'de de bu olumlu ivme devam ederken, Perez cuma gününün en hızlı ismi olmayı başardı.

Meksikalı pilot, 1:42.115'lik zaman turuyla takım arkadaşı Max Verstappen'in önünde ilk sırada yer alırken, Mercedes her iki araçla da ilk onun dışında kaldı.

Seansın ardından konuşan Perez, Monako'dan sonra yaptıkları çalışmaların Red Bull aracı hakkında daha fazla şey anlamına yardımcı olduğunu ve cuma günkü antrenman temposunun da, kaydettiği gelişimin kanıtı olduğunu söyledi.

Perez, "Monako'dan sonra çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve derinlemesine analiz yaptık."

“Bugün, 'nihayet bu aracı daha iyi anlıyorum ve onu nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum' diye düşündüm."

“Bu açıdan sezonun en iyi Cuma günü olduğunu düşünüyorum, veri açısından en komple Cuma günüydü ve ayrıca araçta ne kadar rahat hissettiğim açısından da en iyisiydi."

“Bence kesinlikle mücadelede olacağız. Umarım yarın iyi ve temiz tur atabiliriz ki bu çok önemli olacak." dedi.

Pole pozisyonunu hedefleyip hedeflemediği sorusuna Perez, "Hedef elbette bu olacak ama önemli olan yarın. Bu gece yapmamız gereken bazı işler var. Birkaç ondalık daha bulmamız gerekiyor ve sonra mücadelede olabiliriz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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