Perez: "En hızlı turum temsili değil"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP öncesinde cuma günü epey geride kaldı.

Meksikalı pilot her iki seansta da takım arkadaşı Max Verstappen'in epey gerisindeydi ve ikinci seansta ancak dokuzuncu olabildi.

Günün ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Evet gerçekten güzel bir gündü, burası çok hızlı ve akıcı bir pist. Gerçekten keyifli ve aynı zamanda çok eğlenceli."

"Fakat trafik yönetimi sayesinde doğru yerde olmaya çalışsak bile, sıralama turları oldukça zorlu olacak. Herkesin sonlarda yumuşak lastik taktığını gördük, bu yüzden çok zorlu ve sıkıntılı olabileceğini düşündük."

"Ayrıca uzun sürüşlerde yeterli turumuz yoktu."

"Yumuşak lastikle attığımız turun gerçeği yansıttığını sanmıyorum, yarın ekleyebileceğimiz ve gelişebileceğimiz çok şey var. Umarım yarın mücadelede olabilmek adına doğru dengeyi ve doğru hızı bulabiliriz."

Sıralama turlarının ilk bölümünün trafik yüzünden ne kadar zor olacağı sorusuna Perez, "Mükemmel bir tur atmak çok, çok zor olacak ama bence pazar günü önümüzde uzun bir yarış var olacak her şey olabilir. Bu yüzden neler olacağını görmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak bunun geçiş yapılabilir bir pist olup olmadığı sorusuna, "Evet, bence ilginç bir yarış olacak. Her şey olabilir, bugün Charles'la olan şeyi gördük. Bugün gördüğümüz gibi, eğer bir hata yaparsanız çok maliyetli olabilir, bu yüzden mümkün olduğunca hazırlıklı olmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images