Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Bu yıla iyi başlayan fakat devamını getiremeyen Sergio Perez, Max Verstappen'e bir türlü ayak uyduramadığı için koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Singapur, Japonya ve Katar'daki kötü performanslar sonrası Red Bull, Meksikalı sürücünün bir an önce toparlanması gerektiğini açıkça belirtti fakat Perez'in bunu yapıp yapamayacağı belirsizliğini koruyor çünkü her hafta sonu daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı yayın kuruluşu Servus TV'ye yaptığı açıklamada, "Perez'in atmosfer ve takım değişikliğine ihtiyacı var. Şimdi önümüzdeki iki yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz." demişti.

Halihazırda şampiyonada ikinci sırada yer alan Meksikalı sürücünün emekli olmayı düşündüğü ve bunu Meksika'da açıklayacağı iddia edilmişti.

Bir sponsor etkinliği kapsamında konuşan Perez, emekli olacağını yalanladı.

Perez, "Gelecek yıl için kontratım var."

"2025'te burada kalmak için iyi bir yıl geçirmek önemli olacak."

"Formula 1'de yarışmaya devam etme konusunda oldukça motiveyim ve bunu daha uzun yıllar yapmak istiyorum çünkü sunabileceğim daha çok şey olduğunu düşünüyorum."

"En az üç ila dört yıl daha F1'de olmak istiyorum." dedi.

Perez'in Red Bull'dan ayrıldığı takdirde pek çok takım için cazip bir isim olacağı düşünülüyor.

Deneyiminin yanı sıra, arkasında önemli sponsorlar ve Meksika desteği olması, Perez'i pilot pazarı için kilit bir isim yapabilir.