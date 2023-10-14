Prime'a abone ol
Önceki / Wolff: "Antonelli harika bir pilot fakat geleceği için acele etmeyeceğiz"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sezon sonunda Red Bull'dan ayrılacağına yönelik iddiaları net şekilde yalanladı.

Luis Ramírez
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sergio Perez, Red Bull Racing

Bu yıla iyi başlayan fakat devamını getiremeyen Sergio Perez, Max Verstappen'e bir türlü ayak uyduramadığı için koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Singapur, Japonya ve Katar'daki kötü performanslar sonrası Red Bull, Meksikalı sürücünün bir an önce toparlanması gerektiğini açıkça belirtti fakat Perez'in bunu yapıp yapamayacağı belirsizliğini koruyor çünkü her hafta sonu daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı yayın kuruluşu Servus TV'ye yaptığı açıklamada, "Perez'in atmosfer ve takım değişikliğine ihtiyacı var. Şimdi önümüzdeki iki yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz." demişti.

Halihazırda şampiyonada ikinci sırada yer alan Meksikalı sürücünün emekli olmayı düşündüğü ve bunu Meksika'da açıklayacağı iddia edilmişti.

Bir sponsor etkinliği kapsamında konuşan Perez, emekli olacağını yalanladı.

Perez, "Gelecek yıl için  kontratım var."

"2025'te burada kalmak için iyi bir yıl geçirmek önemli olacak."

"Formula 1'de yarışmaya devam etme konusunda oldukça motiveyim ve bunu daha uzun yıllar yapmak istiyorum çünkü sunabileceğim daha çok şey olduğunu düşünüyorum."

"En az üç ila dört yıl daha F1'de olmak istiyorum." dedi.

Perez'in Red Bull'dan ayrıldığı takdirde pek çok takım için cazip bir isim olacağı düşünülüyor.

Deneyiminin yanı sıra, arkasında önemli sponsorlar ve Meksika desteği olması, Perez'i pilot pazarı için kilit bir isim yapabilir.

paylaşım
yorumlar

Wolff: "Antonelli harika bir pilot fakat geleceği için acele etmeyeceğiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Luis Ramírez Daha fazlası
Luis Ramírez
Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor" Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

WRC

Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı

Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı

Formula 1
Red Bull Racing launch

Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Formula 1
Katar GP

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum" Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Formula 1
Katar GP

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor" Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull: "F1'in pitleri kalıcı olarak zorunlu hale getirmesi 'mantıklı değil'"

Red Bull: "F1'in pitleri kalıcı olarak zorunlu hale getirmesi 'mantıklı değil'"

Formula 1

Red Bull: "F1'in pitleri kalıcı olarak zorunlu hale getirmesi 'mantıklı değil'" Red Bull: "F1'in pitleri kalıcı olarak zorunlu hale getirmesi 'mantıklı değil'"

Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili" Verstappen: ”McLaren’daki Norris ve Piastri, rakiplerimiz arasında en iyi ikili"

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Formula 1

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Son Haberler

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

F1 Formula 1
Amerika GP

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

F1 Formula 1
Amerika GP

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

F1 Formula 1
Amerika GP

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'" McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

F1 Formula 1
Amerika GP

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur" Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol