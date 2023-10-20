Perez: "Emeklilik söylentilerine sadece gülüyorum"

Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in dünya şampiyonluğunu kazandığı Katar GP hafta sonundan sadece bir puanla ayrıldı ve hafta sonu boyunca yaptığı hatalar, Red Bull'u epey hayal kırıklığına uğrattı.

Takım patronu Christian Horner, Perez'le konuşmaları gerektiğini söylerken, Red Bull'un artık Mercedes, Ferrari ve McLaren gibi dengeli bir sürücü kadrosuna sahip olmadığını belirtti.

Katar'daki yarışın ardından Perez'in bu ay sonunda yapılacak Meksika GP'sinde emekliliğini açıklayacağına dair dedikodular ortaya çıktı.

Ancak Red Bull ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perez, bu söylentileri net bir dille yalanladı.

Perşembe günü Amerika'da konuşan Perez, "Bu haberleri ben de okudum ve bunlara sadece gülüyorum."

"Söylentilerin çoğalmasını engellemek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben de tamamen işime odaklanmış durumdayım."

"Aslında tüm bunlar benim sezonumu özetliyor. Biri benim hakkımda bir şeyler söylüyor ve sonra aniden gerçek oluyorlar."

"Fakat gelecek yıl için bir kontratım var ve bu kontratı tamamlamamak için hiçbir nedenim yok."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing



"Elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü bir anlaşma yaptım. Üstelik mevcut kontratım, Formula 1'de yaptığım son anlaşmam olmayacak." dedi.

Emekli olmayı hiç düşünmediğini açıklayan Perez şöyle devam etti: "Elbette zor bir durum. Kariyerinizde zor bir dönemden geçtiğinizde bu pek de harika olmuyor. Fakat ben bu geri dönmenin getirdiği zorluğu seviyorum."

"Bence kolay olan her şeyi bırakıp gitmek olurdu. Fakat ben böyle biri değilim ve pes etmeyeceğim."

"En iyi seviyeme geri döneceğimden şüphem yok ve aklımdaki tek hedef de bu. Emekli olmayı ya da buna benzer bir şeyi düşünmüyorum. Çünkü bunu yapmak kolayı seçmek olurdu."

Söylentilere göre Perez, performansını yükseltmediği takdirde bu yılın sonunda veya gelecek yılın ortasında koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybedebilir.

Red Bull'da kendisi için bir gelecek görüp görmediğine değinen Perez şunları söyledi: "Bunu düşünmüyorum, şu anda sadece anın tadını çıkarıyorum."

"33 yaşındayım, önümde güzel yıllar olduğunu düşünüyorum."

"Bir sporcu olarak kariyerinizi en iyi noktaya getirmek istersiniz. Red Bull'dayım ve Red Bull'da kalmak istiyorum ama tabii ki her iki taraf için de bu işin yürümesi gerekiyor."

Gelecek yıl Red Bull'da kalacağından emin olup olmadığı sorulduğunda Perez, "%100."

"Bir kontratım var ve takımla da konuştum. Yani bu sözleşmeyi yerine getirmemem için hiçbir sebep yok." cevabını verdi.