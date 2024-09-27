Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"

Meksikalı pilot, Milton Keynes merkezli takımın RB20 ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçiriyor.

Perez şu anda şampiyonada sekizinci sırada ve takım arkadaşı Max Verstappen'in 187 puan gerisinde.

Mevcut performans sorunlarına rağmen, Perez henüz emekli olmaya niyeti olmadığını açıkça belirtti.

Perez, DAZN España'ya verdiği demeçte, "Buna karar vermem üç saniye sürdü."

"Sonunda pes etmek kolay bir yol olurdu. Kendimi asla affetmezdim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kariyerimi birileri bana söylediğinde değil, ben istediğimde bitirmek istiyorum. En önemli şey bu, geleceğime karar verebileceğim noktaya gelmek."

"Hâlâ motive durumdayım, F1'de devam etmeyi çok istiyorum ve bundan keyif alıyorum."

"Şimdilik iki yıllık bir kontratım var. İki yıl uzun bir süre ama sonun giderek yaklaştığını biliyorum. Kendimi Fernando'nun yaşına geldiğimde hâlâ burada görmüyorum. Bu yaşta yaptığı her şey için ona hayranım."

"Bundan keyif almayacağımdan değil ama daha çok küçük çocuklarım olduğu ve onlarla daha fazla zaman geçirmek istediğim için." şeklinde konuştu.