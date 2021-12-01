Perez: "Elimizden gelenin en iyisini yapma vakti geldi"

Red Bull bitime iki yarış kala Mercedes'in beş puan ardında ikinci sırada yer alırken, pilotlar şampiyonasında da heyecan devam ediyor.

Max Verstappen ön tarafta şampiyonayı 8 puan farkla lider götürüyor. Sergio Perez ise üçüncülük için Mercedes pilotu Valtteri Bottas ile çekişiyor.

Kalan iki yarış, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yapılacak. Bu iki pist de tarz olarak Mercedes W12'ye daha uygun görünüyor. Yine de Perez pes etmeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Perez şöyle dedi: "Pist çok hızlı gibi görünüyor. Sonunda gerçekte nasıl olduğunu ve gerçek bir aracın direksiyonunda nasıl hissettireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Daha önce oldukça yüksek hızlı virajların bulunduğu, bu kadar hızlı bir pistte sürüş yaptığımızı hatırlamıyorum. Genel olarak ciddi bir sınavla karşı karşıya kalacağız."

"Ancak herkes eşit şartlarda, çünkü şimdiye kadar hiç kimse orada yarışma fırsatı bulamadı. Bu nedenle antrenmanlarda düzgün şekilde çalışmak çok önemli olacak."

"Katar'da ve önceki üç yarışta kazanılan puanlar gerçekten önemli. Takımlar şampiyonasında Mercedes ile aradaki farkı kapatmayı başardık ve şimdi elimizden gelenin en iyisini yapma vakti geldi çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok, bu yüzden her türlü çabayı göstereceğiz."

"Takım, kalan iki yarışı mükemmel şekilde yönetmeyi başarırsa, o zaman kazanabiliriz, bundan hiç şüphem yok."

Şampiyonluk savaşını önceki deneyimleriyle kıyaslayan Perez, "Zafer mücadelesi, emsalsiz bir sınavdır ve kalan iki yarış doruk noktası olacak. Sezon sonunda böylesine önemli bir mücadeleye giriyor olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yarışmak için daha şimdiden sabırsızlanıyorum. Motor sporlarında yer almamızın sebebi bu." dedi.