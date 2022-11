Perez: "Elimizden geleni yaptık"

Haberi dinle

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa Charles Leclerc ile aynı puanda gelmişti ve ikili arasında kim önde bitirirse, o isim şampiyonayı ikinci bitirecekti.

Perez uzun süre ikinci gitse de, Red Bull'un çift pit stop stratejisiyle geriye düştü ve son anlarda Monakolu pilotu geçemedi.

Yarışı üçüncü bitiren Perez, "Bazen motor sporları böyledir."

"Bazen her şey çok yakın olabilir. Fakat sonunda mutlu olmalıyız çünkü bugün her şeyimi verdim, takım olarak sezon boyunca her şeyimizi verdik."

"Eminim ki gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

Bu yıla dair olumlu noktalar sorulduğunda Perez, "Kesinlikle harika anlar yaşadık; harika şekilde savaştık."

"Sanırım bu yıl yarışlarda lastikleri yönetme anlamında biraz zorlandım."

"Umarım gelecek yıl bu alanda gelişim kaydedebiliriz. Gelecek yıl genel olarak biraz daha güçlü olmayı umuyorum." dedi.