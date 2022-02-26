Perez: "Elimizde güçlü bir araç var"

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Perşembe günü vites kutusu sorunu nedeniyle istediği kadar tur atamayan Sergio Perez, cuma günü öğleden sonra piste çıktı ve 74 tur tamamladı.

Yeni RB18'i hem kuru hem de ıslak zeminde test etmesinin ardından konuşan Perez, araç hakkında epey pozitifti.

Perez, "Potansiyeli olan iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"İyi bir temele sahibiz ve kesinlikle büyük bir potansiyel var. Elbette henüz daha ilk günlerdeyiz ama umarım Bahreyn'e doğru bir adım daha atabiliriz."

"Burada topladığımız verilere dayanarak ilerleme kaydedebilmemizi umuyorum."

"Barselona sıcaklık nedeniyle yılın bu zamanında en iyi referans noktasını sağlamıyor. Diğer pistler bu şartlarda olmuyor. Bahreyn'deki tablo daha resmi olacak."

"Araçtan ve takımdan mümkün en iyi şekilde faydalanmak adına öğrenmeye ve sürüş tarzınız araca adapte etmeye devam etmeniz gerekiyor."

"Fakat evet, araçtan memnunum, iyi bir başlangıç noktamız var. Artık Bahreyn için bunu geliştirmeye çalışacağız." dedi.

Testin başından itibaren araçların düzlüklerde dalgalandığı görülüyordu.

Bu sorun hakkında Perez, "Bunun (porpoising) etkisi oldukça fazla."

"Araçları iyi anlamamız gerekecek fakat sıralamalarda çok fazla taviz vermeniz lazım. Çünkü sıralama turlarında mümkün olduğunca yere yakın gitmek isteseniz de, bunu yapmak yarışta büyük problemlere yol açabilir çünkü dalgalanma etkisi özellikle DRS'niz açık değilse çok fazla olabilir."

"Bu açıdan sıralama turları ve yarış arasında büyük farklılık olacak."

"Herkes mümkün olduğunca yere yakın gitmek istiyor fakat alçaldıkça dalgalanma etkisi artıyor. Özellikle DRS açık olmadığında sorun yaşıyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images