Perez: ''Elimden gelen her şeyi yaptım''

Sergio Perez, 2021 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sine sekizinci sırada başlamıştı.

Yarışı beşinci sırada tamamlayan Perez, Pilotlar Şampiyonası'nda şu anda 6. sırada bulunuyor.

Barselona'daki yarışın ardından konuşan Meksikalı pilot, ‘’Bugün elimden gelen her şeyi yaptım, Daniel’ı geçmek uzun süremi aldı. O, ana düzlüklerde çok hızlıydı. Bulunduğum yer, insanları geçebilmem için iyi bir konum değildi.’’ ifadelerinde bulundu.

Perez, Ricciardo'yu geçerken yaptığı hareketin de iyi bir atak olduğundan bahsetti.

‘’Harika bir ataktı. Bunu yapmak zorunda olduğumu biliyordum, bu yüzden de tüm yarış boyunca bunu nasıl yapacağımı düşündüm. Ancak sonunda, başarabildim.’’

Meksikalı pilot, bu sezonki ilk beş yarış içerisinde araca alışacağını düşündüğünü söylediği bir röportaj vermişti ve bugün araçta nasıl hissettiği sorulan Red Bull pilotu, daha rahat hissettiğini ancak hızını bulmakta zorlandığından bahsetti.

‘’Tabii ki araçta daha rahat rahatım. Her hafta sonunun sonunda, ‘keşke sezona şu an başlasaydık’ diyorum. Pistte kaldığınız süre artık çok kısıtlı ve hızı bulmak zor.''

''Ancak bu hafta sonu, hızı bulmak özellikle daha zordu, %100 performansımı sergileyemedim. Çok büyük bir fark vardı. Bu yüzden, bu yarışı unutmak ve Monako’ya gitmek istiyorum. Yaptıklarımdan öğrenip, daha güçlü geri gelmek istiyorum.’'

‘’Bu adımları atmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni bir piste gittiğimizde, tüm Cuma günü sürüş tarzımı adapte etmeye çalışıyorum.''

''Yani, araçta hâlâ orada değilim. Bazı şeyleri yoluna koyduğumu görebiliyoruz, ancak her şeyi değil. Her şeyi birleştirebildiğim zaman, kesinlikle hızlı bir tempomuz olacak.’’

Takım arkadaşı Max Verstappen'den neler öğreneceği sorulan Perez, şu ifadeleri kullandı: ‘’Aracı nasıl sürebileceğimi ve araçtan en fazlasını nasıl çıkaracağımı öğrenebilirim. Araca nasıl adapte olabileceğim, şu anda üzerinde en çok çalıştığım konu. Her pist farklı, burada öğrendiğiniz bir şey, Monako’da işe yaramayabilir.’’

Meksikalı pilot son olarak, RB16B'yi, Monako'da kullanmak konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.

‘’Monako’yu dört gözle bekliyorum. Özellikle bu aracı kullanacağım için heyecanlıyım. Bence yarışı kazanma ihtimalimiz var. Bu yüzden, umarım güçlü şekilde döneriz.’’

‘’Sıralama en önemli nokta olacak. Her şey sıralamayla ilgili.’’

Perez ayrıca omzundaki sıkıntının da çözüldüğünü ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images