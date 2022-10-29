Perez: "Elektrik sorunu nedeniyle geride kaldık"
Red Bull pilotu Sergio Perez, araçtaki elektrik sorunu nedeniyle sıralama turlarının kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.
Perez, hafta boyunca 2022 Meksika Grand Prix'sini kazanmayı hedeflediğini ve böylelikle Charles Leclerc'e karşı verdiği ikincilik savaşında, bir avantaj elde edeceğini söyledi. Ancak sıralama turları umduğu gibi değildi.
Red Bull Racing pilotu, başlangıçta elektrik sorunuyla boğuşurken, son bölümde dördüncü en iyi zamanı elde etti.
Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perez, ön tarafta mücadele etmeyi umduğunu ancak birden fazla sorunla karşılaştığını dile getirdi.
Perez, "Üzgünüm çünkü her şeyin mükemmel olmasını istediğim bir sıralama seansıydı."
"Araçta bir elektrik sorunu vardı. Bundan ötürü DRS, fren dengesi ve tur zamanlarının ilerleyişi hakkında hiçbir bilgim yoktu, yani adeta gözlerim kapalıydı. Her şey çok kötüydü." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kıyas noktası eksikliğinin kendisini epey etkilediğini söyleyen Perez, "Mücadele edebilmek için gereken her şeye sahiptim fakat sorun şu ki elimde bir referans yoktu."
"Normalde takip ettiğimiz bir delta zamanımız olur, bazen telemetriye o kadar alışıyoruz ki burada eksik kalıyoruz." dedi.
Yine de Perez, pes etmiyor ve pazar günü mücadeleye dönmeyi umuyor.
Meksikalı pilot, "Pole pozisyonuna ne kadar yakın olduğumuza bakarsak, bence çok daha fazlasını yapabilirdik. Şimdi iyi bir başlangıç yapmaya ve başlangıçtan itibaren mücadelenin içerisinde olmaya çalışacağız." dedi.
Hamilton: "İlk viraja kadar uzun bir mesafe var"
Leclerc "Sorunlarımızı çözemezsek yarış kabusa dönecek"
Son Haberler
Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"
Max Verstappen, Sky'ı Meksika'da boykot etmesinin, kanal muhabirlerinin kendisi hakkında sürekli saygısızlıkta bulunması ve artık buna tahammülünün kalmamasından kaynaklandığını söylüyor.
Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
Ferrari, gelişim programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerde iki ader 499P şasisi kullandığını ve bu şasilerden birinin dayanıklılık, diğerinin ise performansa odaklandığını açıkladı.
Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın rekabetten kopmasına sebep olan stratejilerini savunmakla birlikte "yarışa yeniden başlayabilseler farklı bir seçim yapabileceğini" de ekliyor.
Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.