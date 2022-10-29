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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Perez: "Elektrik sorunu nedeniyle geride kaldık"

Red Bull pilotu Sergio Perez, araçtaki elektrik sorunu nedeniyle sıralama turlarının kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

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Perez: "Elektrik sorunu nedeniyle geride kaldık"
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Perez, hafta boyunca 2022 Meksika Grand Prix'sini kazanmayı hedeflediğini ve böylelikle Charles Leclerc'e karşı verdiği ikincilik savaşında, bir avantaj elde edeceğini söyledi. Ancak sıralama turları umduğu gibi değildi.

Red Bull Racing pilotu, başlangıçta elektrik sorunuyla boğuşurken, son bölümde dördüncü en iyi zamanı elde etti.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perez, ön tarafta mücadele etmeyi umduğunu ancak birden fazla sorunla karşılaştığını dile getirdi.

Perez, "Üzgünüm çünkü her şeyin mükemmel olmasını istediğim bir sıralama seansıydı."

"Araçta bir elektrik sorunu vardı. Bundan ötürü DRS, fren dengesi ve tur zamanlarının ilerleyişi hakkında hiçbir bilgim yoktu, yani adeta gözlerim kapalıydı. Her şey çok kötüydü." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kıyas noktası eksikliğinin kendisini epey etkilediğini söyleyen Perez, "Mücadele edebilmek için gereken her şeye sahiptim fakat sorun şu ki elimde bir referans yoktu."

"Normalde takip ettiğimiz bir delta zamanımız olur, bazen telemetriye o kadar alışıyoruz ki burada eksik kalıyoruz." dedi.

Yine de Perez, pes etmiyor ve pazar günü mücadeleye dönmeyi umuyor.

Meksikalı pilot, "Pole pozisyonuna ne kadar yakın olduğumuza bakarsak, bence çok daha fazlasını yapabilirdik. Şimdi iyi bir başlangıç yapmaya ve başlangıçtan itibaren mücadelenin içerisinde olmaya çalışacağız." dedi.

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