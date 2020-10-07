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Formula 1 / Son dakika

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak

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Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak
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, Editör

Sergio Perez, bu hafta sonu Eifel Grand Prix’sinde güncellenmiş Racing Point aracıyla mücadele edecek.

Racing Point, geçtiğimiz ayki Toskana Grand Prix’sine büyük bir güncelleme paketi getirmiş ancak bunu sadece Lance Stroll’ün aracında kullanabilmişti.

Güncellenen RP20’de yeniden düzenlenen sidepodlar, yeni bir taban, yeniden düzenlenen bir arka kanat uç plakası, yenilenen ön fren kanalları ve birkaç küçük değişiklik daha yer aldı.

Takım, Rusya Grand Prix’si için bu parçaları ikinci araca da yetiştirmeyi hedefliyordu. Ancak Mugello’da podyum için savaşan Stroll’ün, lastiğinin patlamasının ardından geçirdiği büyük kazada tüm yeni parçalar hasar gördü ve bu plan askıya alındı.

Böylece Racing Point Rusya GP için yeni parçaları, şampiyonada önde olduğu için sadece Stroll’e hazırlayabildi. Ancak genç sürücü, motor sorunuyla sıralama turlarının son bölümünde son turunu atamayıp elendi ve yarışın ilk turunda da Charles Leclerc ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Perez ise eski versiyon RP20 ile yarışı, başladığı yer olan dördüncü sırada tamamladı ve şampiyonada takım arkadaşının 1 puan gerisinde dokuzuncu sıraya yükseldi.

Takım, iki haftalık boşluğu kullandı ve güncellenmiş versiyonu Nürburgring’de her iki araçta da kullanacak.

Racing Point, takımlar şampiyonasında üçüncü McLaren’ın 2 puan gerisinde ve beşinci Renault’nun beş puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

 
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Editör Cem Özel

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