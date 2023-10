Perez: "Eğer imkan varken atak yapmıyorsam, evde kalmak en iyisi olurdu"

Sergio Perez, kendi ülkesi Meksika'da galibiyet mücadelesine girmek istese, de ilk virajda Charles Leclerc ile temas yaşamış ve yarış dışı kalmıştı.

Meksikalı pilot son beş hafta sonunda sadece 25 puan toplayabildi ve şampiyona ikinciliğini de kaybetmek üzere.

Yarışın ardından olayı ve gününü yorumlayan Perez şöyle dedi: "Muhtemelen bu yılki en iyi startımı almıştım... Pistte önümde bir boşluk gördüm ve oraya gitmeliydim."

"Açık konuşmak gerekirse liderliği alma fırsatını değerlendiremeyip, sadece podyuma çıksaydım üzülürdüm, bu yüzden denemek zorundaydım."

"Denedim fakat Charles'ın bu kadar geç fren yapmasını beklemiyordum, ortada kalmıştı ve hamle yapması için daha az alanı vardı."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out