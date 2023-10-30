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Formula 1 Mexico City GP
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Perez: "Eğer imkan varken atak yapmıyorsam, evde kalmak en iyisi olurdu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın başında yaptığı hamleye rağmen pişman değil.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, waves at the crowds

Sergio Perez, kendi ülkesi Meksika'da galibiyet mücadelesine girmek istese, de ilk virajda Charles Leclerc ile temas yaşamış ve yarış dışı kalmıştı.

Meksikalı pilot son beş hafta sonunda sadece 25 puan toplayabildi ve şampiyona ikinciliğini de kaybetmek üzere.

Yarışın ardından olayı ve gününü yorumlayan Perez şöyle dedi: "Muhtemelen bu yılki en iyi startımı almıştım... Pistte önümde bir boşluk gördüm ve oraya gitmeliydim."

"Açık konuşmak gerekirse liderliği alma fırsatını değerlendiremeyip, sadece podyuma çıksaydım üzülürdüm, bu yüzden denemek zorundaydım."

"Denedim fakat Charles'ın bu kadar geç fren yapmasını beklemiyordum, ortada kalmıştı ve hamle yapması için daha az alanı vardı."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

"Sanırım orada üç araçlık yer yoktu, saf bir yarış kazasıydı."

"Başka ne yapmalıydım bilmiyorum... Belki de yavaşlasaydım sorun olmazdı. Fakat bunu yapıyor olsaydım, yarışmak yerine doğruca eve gitmek daha iyi olurdu. Bu zaferi çok istiyordum ve yaptığımın riskli olduğunu biliyordum ama işe yarasaydı, liderliğe yükselebilirdim."

"Ben bir yarış pilotuyum ve kendi ülkemdeki yarışta başarılı olmayı her şeyden çok istiyordum."

"Önceki iki sezonda burada podyuma çıktım ve bugün her şeyimi ortaya koymak istedim."

"Bu şekilde bittiği için hayal kırıklığına uğradım. Eve gerçekten üzgün gidiyorum ama her şeyimizi ortaya koyduğumuz için kendimle ve takımımla gurur duyuyorum."

"Bu sadece bir yarış ve spor bazen böyle gidiyor."  dedi.

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