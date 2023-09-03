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Perez: "Düzlük hızımız biraz eksikti ama maksimumu aldık"

İtalya'da ikinciliğe uzanan Sergio Perez, düzlük hızı eksikliğine rağmen maksimumu aldıkları için mutlu.

Altay Gök
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Monza'da hafta sonuna antrenman kazasıyla ve zayıf bir sıralama seansıyla başlayan Perez, yarışta ise çok daha iyiydi.

Beşinci sıradan başladığı mücadelede tüm geçişlerini pist üstünde yapan Perez, son turlarda iki Ferrari'yi de geçerek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Böylece son dört yarıştaki dördüncü podyumunu alan Perez'in bu sonuçtan memnun olduğunu söyleyebiliriz, kendisi de yapabileceğinin en iyisini yaptığını belirtiyor.

Podyum röportajlarında Perez, "Sanırım bugün için maksimumu almayı başardık."

Geçiş yapmak çok zordu, düşündüğümüzden çok daha zordu. Sanırım düzlük hızı konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Parabolica'dan harika çıkışlar yapıyorduk ama yine de yeterli değildi. "

"Charles'ı geçmek ve sonra Carlos'u geçmek oldukça çılgıncaydı. Çünkü lastiklerimi çok fazla kullanmak zorunda kaldım."

"Açıkçası ilk turlarda Charles'a yaklaşamayacağımı düşündüm çünkü DRS trenine takılmıştık. Neyse ki sonunda ikisini de geçmeyi başardık."

"Son haftalarda epey ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Araçta kendimi çok daha rahat hissediyorum. Bu yüzden önümüzdeki yarışlarda en iyi formumuzu göreceğimizi umuyorum." dedi.

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Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim"

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