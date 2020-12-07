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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Perez: "Durumum, Formula 1'in her zaman en iyi pilotlara sahip olmadığını gösteriyor"

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Perez: "Durumum, Formula 1'in her zaman en iyi pilotlara sahip olmadığını gösteriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, sezon sonunda koltuksuz kalma ihtimalinin Formula 1'in her zaman en iyi pilotlara sahip olmadığını gösterdiğine inanıyor.

Meksikalı pilot, Sakhir Grand Prix'si hafta sonunda harika bir performans ortaya koydu ve ilk turda son sıraya düşmesine rağmen zafere ulaştı.

Ancak takımını, şampiyonada üçüncü sırayı kazanmanın eşiğine getirmesine rağmen Perez'in gelecek yıl için hiçbir takımla kontratı yok ve F1'den ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Sebastian Vettel'in gelecek yılla birlikte Aston Martin haline gelecek Racing Point'e geçme kararı almasının ardından takımda kalma ihtimali kalmazken, Perez'in elindeki tek seçenek Red Bull.

30 yaşındaki pilot, artık kaderinin kendi ellerinde olmadığını kabul ediyor. Fakat son dönemdeki güçlü formuyla beraber F1'deki geleceğinden vazgeçmek istemiyor.

2022 için bazı seçenekleri olduğunu yineleyen Perez, kendisi gibi birinin koltuk bulamamasının F1 için üzücü bir durum olduğunu düşünüyor.

"2022 için zaten bazı iyi seçeneklerim var ve benim için en iyi seçenek gelecek yıl F1'de devam etmek olacak. Ama yarışamasam bile, bu bir felaket değil, çünkü 2022'de geri dönebilirim."

"Yönetmelikler o kadar çok değişecek ki, bir yılı kenarda geçirmenin sürüş tarafında -tempo yakalama konusunda- o kadar da zarar vereceğini düşünmüyorum."

"Kendimle barışığım. Sanırım Esteban, kendisi gibi pilotların koltuksuz kalabildiğini, Formula 1'in böyle bir yer olduğunu söylemişti."

"Gerçekten zor bir durum olur ancak ne yazık ki Formula 1'de hep en iyi pilotlar yok. Bu yüzden zorlamaya, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve bence durumla baş etmenin en iyi yolu tam olarak bu." dedi.

Koltuksuz kaldığı 2019 yılının ardından bu yıl Renault ile F1'e dönen Ocon, Perez gibi sürücülerin koltuk bulamamasının F1'in durumunu gösterdiğine inanıyor.

Pazar günü Perez'in gerisinde ikinci olan Ocon, "O, pistteki en iyi sürücülerden biri ve dışarıda kalmamalı. Bu normal değil. Ama bazen spor böyle oluyor, maalesef en iyi durumda olmuyorsunuz."

"Kendi açımdan zor bir yılı geride bıraktım ve emin ellerdeydim. Bana inanan ve beni destekleyen pek çok insan vardı, bu da bir yıl sonra geri dönmeme yardımcı oldu ve işte şimdi buradayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör Jonathan Noble

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