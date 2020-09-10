Perez: "Düne kadar kimse bana ayrılacağımla ilgili bir şey söylemedi"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Perez, Silverstone merkezli takım ile geçirdiği yedi yıl sonrasında Racing Point'ten ayrılacağını duyurmuştu.

Perşembe sabahı itibariyle ise Racing Point, Aston Martin olarak yenilenecek olan takımda Perez'in yerini dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in alacağını açıkladı.

Racing Point ile 2021'e kadar geçerli olan bir kontrata sahip olan Perez, geçtiğimiz senenin başında üç sezonluk bir sözleşme imzalamıştı ve geçen aya kadar takım ile olan geleceğinin güvende olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Ancak Perez, kendisinin Racing Point'ten ayrılacağı haberini Çarşamba günü takım patronu Lawrence Stroll ile yaptığı telefon görüşmesinde, Stroll'ün takımın "farklı bir yöne" gittiğini söylemesiyle öğrendiğini açıkladı.

"Kimse bana bir şey söylemedi, ancak ben zaten bunu biliyordum ve birkaç şeyi de anlamıştım." diyen Perez ekledi: "Dün itibariyle de son karar açıklandı."

"Sorun yok. Takım ile yedi sene geçirdim, her şeyin bir başlangıcının ve bir sonunun olduğunun farkındayım. Hâlâ birbirimizi gururlandırmak için dokuz yarışımız daha var."

Perez, İspanya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamalarda, koltuğunda Vettel'in adının geçmesinin "zamanla yok olacak" bir dedikodu olduğunu söylemişti, bunun ise takımın kendisiyle 2021'e kadar devam etmek istediği hakkında geri dönüşler alması üzerine söylediğini belirtti.

Perşembe günü yaptığı açıklamalarda Perez şunlara değindi: "Benim aldığım geri dönüş o şekildeydi, takımın beni kadrosunda tutmak istediğine dair bir geri dönüş almıştım."

"Kontratlar hakkında perde arkasında birkaç tartışma oluyordu, bunları açıklamak istemiyorum çünkü bunlar benim ve takım arasında kalması gereken şeyler."

"Kontratta, üzerinden geçtiğimiz birkaç şey vardı. Sonuç olarak onlar, dün yaptıkları resmi açıklamayla beraber benimle devam etmeyeceklerini söylediler."

"Bunu beklemiyordum. Ancak olanlar oldu."

Sergio Perez, Racing Point, Will Buxton Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Racing Point'teki ayrılığından sonra Perez, takımdan ayrılmasını beklemediği için bir B planının olmadığını söyledi.

Buna ek olarak Meksikalı pilot, Racing Point'in kararını ele alma yönteminden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söylemek istemese de, daha net bir açıklamanın kendi geleceği için daha yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

"Bunu anlayabiliyorum, müzakereler devam ediyordu. Benim beklediğimden daha da uzun sürdü açıkçası."

"Sanırım biraz daha net olunması, benim geleceğime de yardımcı olabilirdi. O sırada ben de bir B planı arardım, ki bu da pek bir şey değiştirmezdi."

Motorsport.com'un, gelecek adımının ne olacağı hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Perez, rekabetçi bir paket bulduğu sürece F1'de kalmasının asıl önceliği olduğunu söyledi.

"Bence şu an her şey benim için bir seçenek." diyen Perez ekledi: "Ana hedefim F1'de kalmak. Bana göre hâlâ çok genç ve başarıya aç bir durumdayım ve bunu Formula 1'de devam ettirmek istiyorum."

"Ancak doğru pakete sahip olmalıyız. Benim her turda %100'ümü vermem için bana maksimum motivasyonu sağlayacak bir pakete ihtiyacımız var."

"Aynı zamanda uzun süreli bir proje de olmalı, 2022'yi hedeflemeli, çünkü kural değişikliğinin sporda önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Ana hedefim ise 2022'ye kadar devam etmek, çünkü o zaman karşımıza pek çok fırsat çıkacaktır."

"Yakın zamanda bir karar almayı düşünmüyorum. Gereken zamanı kendime tanıyacağım."

"Eğer F1'de ilgimi çeken bir şey bulamazsam başka şeyleri, başka serileri düşüneceğim, bekleyip göreceğiz."