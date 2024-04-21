Perez: "Duble yapmak güzel olurdu"
Red Bull pilotu Sergio Perez, güvenlik aracı periyodunun kendisine pahalıya patladığını söyledi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergo Perez, yarışın ilk anlarında Fernando Alonso'ya geçilmiş fakat bir süre sonra tekrardan ikinciliğe çıkmıştı.
Ardından Verstappen'le arayı kapatamasa da bu pozisyonda finiş görebilecek gibiydi. Fakat piste giren güvenlik aracıyla Lando Norris ve Charles Leclerc gibi isimler Meksikalı sürücünün önüne geçti.
Perez son bölümde Leclerc'i geçse de Norris'i geçemedi ve sonuç olarak üçüncü sırada finiş gördü.
Yarışın ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Ne yazık ki güvenlik aracı nedeniyle iki sıra kaybettik. Bu bize pahalıya patladı."
"Ayrıca yarışın çoğunu sert lastiklerle geçirdik."
"İlk turlarda bu şekilde mücadele etmeye başladığınızda, lastiğin ömrü dramatik şekilde düşüyor ancak en azından podyuma çıkmayı başardık."
"Yine de duble yapmak güzel olurdu."
Yarıştaki temposu sorulduğunda Perez, şöyle dedi: "Evet, bence kesinlikle biraz tempo eksikliğimiz vardı, özellikle orta hamurda denge konusunda zorlandık."
"Dünden bu yana değişen pek çok şey var. Bu yüzden koşulları olabildiğince iyi okuyamadığımızı düşünüyorum."
"Fakat genel olarak güçlü bir hafta sonu geçirdik. Ayrıca bugünkü yarışın biraz kötü geçmesinin nedenlerini anlıyoruz."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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