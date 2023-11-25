Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"
Sergio Perez, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta dokuzuncu sıradan yükselmesinin hiç de kolay olmayacağını söyledi.
Sıralama turlarındaki son turunda beşinci en iyi zamanı yapan Sergio Perez, yarışa üçüncü çizgiden başlayacaktı.
Fakat pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tur zamanı silindi ve pazar günkü yarışa dokuzuncu cepten başlayacak.
Bu yıl sıralama turlarında genellikle zorluklar yaşayan Perez, hayal kırıklığını gizlemiyor.
Perez, "Q3'e kadar çok iyi bir sıralama turları geçirdik ama sonra motor haritasıyla alakalı bir sorundan ötürü hızlanma sorunları yaşadım, durum karmaşıklaştı."
"Son turun ilk virajında pist limitlerini aştık, bu harika değildi. Ayrıca altıncı virajda da hata yaptım."
"İyi bir üçüncü bölüm değildi." dedi.
Perez, yerini garantilemek için Q1'de ekstra lastik seti kullanmasının kendisini olumsuz etkilediğini de ekledi.
"Q3'ü tek yeni lastik setiyle geçmek işleri daha da karmaşıklaştırdı."
"Yarışa beşinci sırada başlamak büyük fark yaratırdı ama şimdi dokuzuncuyuz."
"Bu uzun bir yarış ve aşınma yüksek olacak. Yarın neler olacağını göreceğiz."
"Kimse dolu depoyla sürüş yapmadı, bu yüzden yarın aşınmanın ne seviyede olacağını görmek ilginç oalcak."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
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