Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"

Sergio Perez, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta dokuzuncu sıradan yükselmesinin hiç de kolay olmayacağını söyledi.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sıralama turlarındaki son turunda beşinci en iyi zamanı yapan Sergio Perez, yarışa üçüncü çizgiden başlayacaktı.

Fakat pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tur zamanı silindi ve pazar günkü yarışa dokuzuncu cepten başlayacak.

Bu yıl sıralama turlarında genellikle zorluklar yaşayan Perez, hayal kırıklığını gizlemiyor.

Perez, "Q3'e kadar çok iyi bir sıralama turları geçirdik ama sonra motor haritasıyla alakalı bir sorundan ötürü hızlanma sorunları yaşadım, durum karmaşıklaştı."

"Son turun ilk virajında pist limitlerini aştık, bu harika değildi. Ayrıca altıncı virajda da hata yaptım."

"İyi bir üçüncü bölüm değildi." dedi.

Perez, yerini garantilemek için Q1'de ekstra lastik seti kullanmasının kendisini olumsuz etkilediğini de ekledi.

"Q3'ü tek yeni lastik setiyle geçmek işleri daha da karmaşıklaştırdı."

"Yarışa beşinci sırada başlamak büyük fark yaratırdı ama şimdi dokuzuncuyuz."

"Bu uzun bir yarış ve aşınma yüksek olacak. Yarın neler olacağını göreceğiz."

"Kimse dolu depoyla sürüş yapmadı, bu yüzden yarın aşınmanın ne seviyede olacağını görmek ilginç oalcak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Leclerc'in Q1 veya Q2'de elenmesinden korktum!"
Sonraki haber Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Formula 1
Abu Dabi GP

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

Formula 1
Abu Dabi GP

Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak" Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Son Haberler

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MGP MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MGP MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol