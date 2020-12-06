Perez: "Tam 10 yıldır bu günün hayalini kuruyorum"

2021 için bir takımla anlaşmamış olan Perez, Racing Point kariyerindeki sondan bir önceki yarışta sürpriz bir galibiyet aldı.

İlk turda Ferrari pilotu Charles Leclerc ile temas eden ve pit stop yaparak son sıraya düşen Perez, inanılmaz bir strateji ile beraber yarışın sonlarında çıkan güvenlik araçlarını da fırsat bilerek F1 kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

Yarışın ardından konuşan Perez şunları söyledi: "Diyebilecek hiçbir şeyim yok. Umarım rüya görmüyorumdur çünkü bunu çok uzun senelerdir hayal ediyordum, bu anı yaşamam için 10 sene beklemem gerekti."

"İnanılmaz. Gerçekten ne desem bilemiyorum, ilk tur kazasından sonra yarışın ellerimden kayıp gittiğini hissettim, aynı geçen hafta sonu olduğu gibi. Ancak tamamen pes etmemekle alakalı bir durumdu."

"Hasarı azalttım, olabildiğince iyi gitmeye çalıştım, elimizdekinin en iyisini yapmak istedim. Bu sezon boyunca şans pek bizimle değildi, ancak sonunda bunu başardık ve bugün ödülümüzü aldık."

"Mercedesler sorun yaşadı ancak sonda tempom, bugün inanılmaz bir yarış geçiren George'u arkamda tutmaya yeterdi."

Leclerc ile yaşadığı temasın ardından Perez, son sıraya kadar gerilemiş olsa da ikinci stintinde gösterdiği inanılmaz performans ile beraber, güvenlik aracı girmeden önce, dördüncü sıraya kadar yükseldi.

İlk turun ardından neler hissettiği hakkında konuşan Perez şunları söyledi: "Güvenlik aracı sırasında büyük bir blokaj yaşadım. Sol ön lastiğimi çok kötü bir şekilde yaktım. Ancak ikinci stintte bu ortada yoktu."

"Takımıma aracın aynı bir limuzin gibi gittiğini söyledim. Titreşimler olmadan aracı sürmek çok kolaydı. İnanılmaz bir tempoya sahiptik. Ve sonrasında da, yarış hafta sonu boyunca yaptığımız gibi, yarışı iyi okuduk."

"Buraya gelirken iki pit stoplu bir yarış olacağını düşünüyorduk, ancak Cuma gününde attığım seri halindeki turların ardından bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk."

Perez'in an itibariyle 2021 için F1'de bir koltuğu bulunmamakta. Meksikalı pilotun adı, Red Bull ile Alex Albon'un koltuğu için anılmakta ve bugünkü performansının ardından Meksikalı pilotun F1 geleceğinin yeniden düşünülmesi gerektiği açık bir şekilde ortada.

Perez, gelecek sene hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bu sonuç, kendimle biraz daha barışçıl olmam gerektiğini gösteriyor. An itibariyle neler olacağı benim kontrolümün dışında. Ancak ben devam etmek istediğimi biliyorum."

"Bu yüzden eğer seneye gridde olmazsam, 2022'de geri döneceğim."