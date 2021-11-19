Perez: "Denge henüz harika değil"

Sergio Perez, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da takım arkadaşının epey ardında kaldı ve ilk ona girse de, AlphaTauri sürücülerine de geçildi.

Daha önce Losail pistinde yarışan iki pilottan birisi olan Perez, cuma gününün kendileri için kötü geçmediğini ancak araç dengesi anlamında yapmaları gereken şeyler olduğunu dile getirdi.

"Gençlik yıllarımda bu pistte yarışmıştım ve bugün sürüş yapmaya başladıkça o zamanları hatırladım. Ancak bunun diğerlerine göre bana bir avantaj getirdiğini düşünmüyorum."

"Bugüne genel olarak iyi başladığımızı düşünüyorum. Fakat araçta bazı değişiklikler yaptık ve özellikle yumuşak lastikle olan durumu gözden geçirmemiz gerekiyor. Her şeyi, özellikle de yumuşak lastiklerin davranışını analiz etmemiz gerekiyor."

"Farklar çok küçük görünüyor. Umarım sıralama turlarında güçlü olabiliriz."

Perez sonrasında şunları ekledi: "Burası ilginç bir yer. Özellikle gündüzden akşama, şartlar gerçekten çok değişti."

"Kolay bir pist olduğunu söyleyemem. Yarın rüzgarın yönü de değişecek ve bu yüzden neler olacağını görmek ilginç olacak. Gece boyunca biraz çalışmamız gerekiyor."

"Aracın dengesinden tam olarak memnun değiliz. Bu yüzden yarın öncesinde aracı geliştirmeye çalışacağız."

"Ayrıca bir sonraki temsili seans sıralama turları olacak. Üçüncü antrenman pek temsili olmayacak. Bu sebeple ikinci seansta olanları en iyi şekilde analiz etmeye ve pozitif yönde gitmeye çalışacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images