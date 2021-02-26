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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Deneyimim Verstappen'i yenmek için "büyük" bir silah olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Sergio Perez, Formula 1'de sahip olduğu büyük deneyimin, Max Verstappen'le olan mücadelede kendisine destek olacağından emin.

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Perez: "Deneyimim Verstappen'i yenmek için "büyük" bir silah olacak"

Meksikalı sürücü, selefi Alex Albon'un geçen sezon beklentileri karşılayamamasının ardından bu yıl Max Verstappen'in takım arkadaşı oldu.

Perez, Verstappen’in son takım arkadaşlarının -Albon ve Pierre Gasly- her ikisi de, Red Bull tarafından ortaya koyulan hedeflere ulaşamayıp koltuklarını tutmakta başarısız olsalar da, baskıyla baş etmede bu iki sürücüye kıyasla daha iyi görünüyor.

Meksikalı sürücü, 2013'teki zorlu McLaren macerası da dahil olmak F1 kariyeri boyunca edindiği deneyimlerin, onu Verstappen'le mücadelede olumlu şekilde etkileyeceğini düşünüyor.

Perez, Verstappen'e karşı olan savaşta, sahip olduğu deneyimin ne kadar büyük bir silah olacağı sorulduğunda şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, bunun son derece büyük bir silah olduğunu düşünüyorum.

"Formula 1'de işler iyi gitmediğinde baskı size çok zorlar. Ancak deneyimli olduğunuzda ve daha önce bunları yaşadığınızda, sadece doğru şeylere odaklanmanıza yardımcı olur."

“Ayrıca teknik anlamda kariyeriniz boyunca pek çok beceri geliştiriyorsunuz. Açıkçası harika bir noktada olduğumu düşünüyorum ve bu fırsat, kariyerimin harika bir noktasında geliyor. Yani evet, iyi şekilde sonuçlanacak."

Perez, Verstappen ile yarışmanın zorluğundan korkmuyor ve Red Bull ortamına alışmak için biraz vakit geçirdikten sonra, durumla iyi şekilde baş edebileceğini düşünüyor.

"Yeteneklerime güveniyorum. Her alanda en iyi seviyede olmamın sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum."

Meksikalı sürücü, Verstappen ile birlikte birbirlerini tamamlayabileceklerini ve hafta sonlarında araçtan en iyisini çıkarabileceklerini düşünüyor.

Perez şunları ekledi: “Şimdiye kadar gördüklerimden yola çıktığımda, Max'in sıralama turlarında çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sıralama turlarında büyük bir kıyas noktası olacak. Bense pazar günü, yani yarış temposunda güçlüyüm. Yani bunun, araçtan maksimum verimi alabileceğimiz son derece iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum."

Perez son olarak hedefi sorulduğunda, “Aracın performansını fazlasıyla çıkarmak. Şampiyonayı kazanacak kadar iyi bir arabamız varsa, onu kazandığımdan emin olmak istiyorum. İkinci olabilecek bir aracımız varsa, o zaman mutlaka kazanmalıyız. Aracın potansiyelini fazlasıyla çıkarmalıyız." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
2/10

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
3/10

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
4/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
5/10

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
6/10

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
8/10

Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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Fotoğraf: Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Racing

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Editör Jonathan Noble

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