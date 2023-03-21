Perez: "Dayanıklılık sorunları bir noktada bizi vuracak"

Haberi dinle

Verstappen'in Cumartesi günü Q2'de yaşadığı tahrik mili arızası, iki kez Dünya Şampiyonu'nun yarışa 15. sıradan başlamasına neden oldu.

Ancak Hollandalı, Red Bull'un hız avantajını kullanarak Perez'in ardında ikinci oldu ve son turda en hızlı tur puanını aldı.

Verstappen hasarı minimuma indirip şampiyona liderliğini korusa da, kazanma şansını kaybettiği için yine de mutsuzdu. Bu yüzden Red Bull'un daha fazla dayanıklılık sorunu yaşamamak için daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyor.

Hollandalı yayıncı Viaplay'e konuşan Verstappen, "Takım olarak daha iyisini yapmalıyız, bu gibi sorunlar yaşayamayız."

"Eğer bu sorun olmasaydı benim için çok farklı bir yarış olurdu. Sonunda hasarı minimuma indirdik ama burada kazanmalıydım."

Verstappen'in liderlik için verdiği mücadele, yarışın son aşamalarında tahrik mili sorunu nedeniyle engellendi. Bunun ardından Perez'i geçme umutlarını bırakarak bunun yerine en hızlı tur puanına odaklandı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, with Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez de bu konudaki endişelerini dile getirdi ve Red Bull'un büyük performans avantajının onları daha fazla dayanıklılık sorunu yaşamaktan kurtardığını itiraf etti.

Hatta eğer rakipleri tarafından baskı altında olsalardı, takımın Bahreyn yarışını tamamlayamayacağını iddia etti.

Perez, "Bahreyn'de şanslı bir pozisyondaydık ama aracı zorlamak zorunda kalsaydık muhtemelen yarışı tamamlayamazdık."

"Dolayısıyla, şu anda pek çok dayanıklılık endişemiz var ama umarım yakın zamanda bunu düzeltebiliriz."

"Bir noktada bizi vuracak ama bunun üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Red Bull'un Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki her iki yarışı da domine etmesiyle, şampiyonluk mücadelesi Verstappen ve Perez arasında geçecek gibi görünüyor.

Bu nedenle Verstappen, Red Bull'u dayanıklılık sorunlarını çözmeye ve takım patronu Christian Horner'a göre 'yarışmakta özgür' olan Perez ile kendisi arasında adil bir mücadele sağlamaya çağırdı.

Verstappen, "Herkes mutlu ama ben değilim çünkü buraya ikinci olmak için gelmedim."

"Şampiyonluk için savaşıyorsanız ve özellikle de bu mücadele sadece iki araç arasında gibi görünüyorsa, bu iki aracın da dayanıklılık problemi olmadığından emin olmalıyız." dedi.