Perez: "Dalgalanma nedeniyle sürüş esnasında görüş kaybı yaşayabilirsiniz"

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2022 kurallarıyla Formula 1 farklı bir yöne giderken, kuralların beklenmedik etkileri de oldu. Yer etkisi konseptinin bir sonucu olarak 40 sene sonra yeniden karşımıza çıkan dalgalanma sorunu, şimdiden sezonun hikayelerinden birisini oluşturuyor.

Aracın yüksek hızda ani yere basma gücü kaybı yaşaması sonucu aracın zıplaması olarak özetlenebilecek bu sorun, hem pilotların rahat bir sürüş yapmasının önüne geçiyor, hem de araç performanslarına olumsuz etkide bulunuyor.

Mercedes bu sorundan en çok etkilenen takım olsa da, tüm takımların dalgalanmadan belli derecelerde muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Red Bull sorunu en kısa sürece çözen takımlardan olsa da, Sergio Perez direksiyon başındayken sorunun ne denli etkili olabileceğinin farkında.

Marca'ya konuşan Perez, "Sorun ortaya çıktığında saatte 300 kilometre hıza ulaşmış oluyorsunuz. Sorunla başa çıkmaya çalıştığınız sırada fren yaparken veya aracı doğru şekilde konumlandıramadığınızda görüşünüzü bile kaybedebilirsiniz."

"Özellikle yarışlarda bu daha da karmaşık bir hal alıyor. DRS kullanmadığımızda aracın sürülemez hale geldiği zamanlar oluyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Marca, dalgalanma sorununun potansiyel etkilerini aktarabilmek için bir omurilik ve kafatası cerrahı ile de görüştü.

Cerrah Pablo Clavel, "Pilotların servikal kaslarını (boyun kasları) yoğun bir şekilde çalıştırmaya devam etmeleri gerekiyor."

"Araçların, dolayısıyla pilotların kafalarının sürekli zıplıyor olması servikal bağ veya disk sakatlıklarına yol açabilir." dedi.

Clavel, sürücülerin son derece eğitimli servikal kas sistemine sahip olduğunu kabul etmesine rağmen, omurganın aşırı derecede biyomekanik strese maruz kaldığına da dikkat çekti.

Perez, yaşadığı zorluklar hakkında konuşan tek sürücü değildi. Mercedes'in yeni pilotu George Russell, dalgalanmanın en çok etkilediği isimlerden birisi.

Dördüncü olarak tamamladığı, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'si sonrası konuşan Russell, "Fiziksel olarak zorlamıyor, sadece gerçekten rahatsız edici. Güzel ve pürüzsüz bir sürüş istiyorsunuz ve kesinlikle bunu elde edemedik."

"Özellikle lastikler epey etkilendi çünkü her frenleme bölgesinde viraja girerken araç zıplıyor." demişti.