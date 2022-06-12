Perez: "Daha yakın olabilirdik fakat pole pozisyonu mümkün değildi"

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Red Bull pilotu, sıralama turlarındaki son turuna, aracının güç ünitesindeki bir sorundan ötürü geç başladı ve bundan ötürü de önünde ya da arkasında kimse yoktu. Bundan ötürü de düzlüklerde kimsenin hava koridoruna giremedi.

Seansı ikinci sırada tamamlayan Perez, şöyle dedi: "Charles ile olan fark oldukça büyük görünüyor fakat sorunlar olmasaydı daha yakın olurduk. "

"Biraz daha fazlasını bulabilirdik fakat 0.3 saniye gerçekten çok fazla. Gerçekçi olursak pole pozisyonunun bugün ulaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Fakat kesinlikle biraz daha yakın olabilirdik."

"Tek başımaydım ve herhangi bir hava koridoruna sahip değildim. Bu da bana burada özellikle arka düzlükte pahalıya patladı. Önümde araç olmadığı için en iyi turuma göre vakit kaybettiğimi görebiliyorduk. Hemen hemen tüm düzlüklerde vakit kaybettim. Bu yüzden de en hızlı turum mükemmel olmaktan uzaktı."

"Fakat ikincilik kötü değil, bundan iyi bir yarış çıkarabiliriz. Bence yarın güçlü olabilir ve umarım Charles'ı baskı altına alabiliriz."

Seans içerisinde aracı iki kez duvara sürten Perez, bu konuda, "Birkaç kez sert şekilde vurdum ama bu yılki araçlar çok güçlü görünüyorlar."

"İlk turumda gerçekten çok zorladım ve kaza yapmayacağım için şanslıyım çünkü gerçekten sınırın üzerindeydim. Çok zorluyordum. Harika değildi fakat her şeyi son turda bir araya getirmeyi başardık, ki bu harika." dedi.

Perez'e yarışta neler yapabileceği de soruldu ve Perez bu konuda, "Neler olacak bilemem fakat burada uzun bir yarış olacağını biliyorum. Bence iyi durumdayız ve yarışta her şey olabilir."

"Burası, bitiş çizgisine ulaşmanın önemli olduğu pistlerden birisi. Hatalardan kaçınmayı ve bitirmeyi başarırsanız, bu otomatik olarak iyi bir pozisyonda olacağınız anlamına geliyor." dedi.