Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Sergio Perez, yeni takımı Red Bull Racing ile çalışmaya Ocak ayında başladı ve ilk testini geçtiğimiz salı günü RB15 aracıyla yaptı.

Sonrasında RB16B'yi de deneyen Meksikalı sürücü, hem Max Verstappen hem de Alex Albon'la yakından çalıştı.

Sahip olduğu tecrübeyle, aracın gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen Perez'in ortaya koyduğu çalışma ve uyum, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'dan övgü aldı.

Kronen Zeuitung'a konuşan Marko, "Sergio'nun takıma çok iyi entegre olduğunu söylemem gerekiyor. Bize, özellikle Mercedes motoruyla ilgili zaten değerli bilgiler verdi."

"Onun 10 yıldır Formula 1'de olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz, deneyimi göze çarpıyor." dedi.

Marko, Max Verstappen ve Perez'in birbirlerini geçmek isteyeceğinin farkında.

"Max ile olan ilişkisi şimdiye kadar gayet iyiydi. Şimdiye kadar hiçbir tartışma ya da çatışma yaşanmadı. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor."

"Yarışlar başladığı zaman neler olacağını göreceğiz. İkisinin de birbirlerine geçmek isteyeceğini görebiliyorum. Sonuçta Max kendini kanıtlamak istiyor ve Checo da pek çok kişinin onu küçümseyerek yanıldığını kanıtlamak istiyor."

Marko, tek yıllık kontratı bulunan Perez'in takımda kalıp kalmayacağına, sezon ilerledikçe karar vereceklerini söyledi.

"Perez'le sözleşme yenilemeye karar vermeden önce sürücülerimiz arasındaki uyumluluk da dahil olmak üzere pek çok değişkeni göz önünde bulundurmamız gerekecek."

"İkisinin iyi şekilde çalışıp çalışmadığını ve genel olarak istediğimiz kadar rekabetçi olup olmadığımızı görmeliyiz. Ancak Perez için 2022 hakkında imkansız olan bir şey yok."