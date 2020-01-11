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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Daha iyi sonuçlar alamazsam F1'de kalmayacağım"

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Perez: "Daha iyi sonuçlar alamazsam F1'de kalmayacağım"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Oca 2020 09:25

Sergio Perez, mevcut sözleşmesinin bitmesinin ardından gridin önünde yarışabileceği bir pozisyonda olmazsa Formula 1'den ayrılacağını söyledi.

Meksikalı pilot, 2020 yılında Formula 1'deki 10. yılına girecek ve Racing Point'le olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı.

McLaren'la anlaşmasının bitmesinin ardından 2014'te takıma katılan Perez, 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan üç yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

29 yaşındaki pilot, 2021 kurallarını, Racing Point için ileriye doğru büyük bir atılım yapma fırsatı olarak görüyor, ancak sözleşmesi sona erdiğinde hâlâ orta grupta savaşıyorsa, F1'den ayrılabileceğini söyledi.

Perez, "Bana umut veren şey kuralların değişmesi ve takımda neler olduğunu biliyor olmam."

"Bilirsiniz, gerçekçi olmak zorundayım. Mercedes ya da Ferrari ile yarışamam ve burası yarışmak için harika bir yer. Perde arkasında olan bitenlerle birlikte, pek çok sürücünün burada olmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu gerçekten iyi bir fırsat.

"Ama gelecek yıl F1'deki 10. yılım olacak. Eğer işler aynı şekilde devam ederse, kariyerimi 2022'den sonra uzatmayı beklemiyorum."

"Formula 1'de üç yıl çok hızlı geçiyor. Çok iyimserim ve galibiyetler için savaşmaya hazırım." dedi.

Perez, en iyi takımlarla yarışma fırsatı çıkması halinde Racing Point'in kendisine karşı koymayacağını söyledi.

"Gördüğünüz üzere, çok uzun zamandır bu takımdayım ve gerçekten ikinci ailem gibi oldular."

"Bu yüzden üst düzey bir takımdan teklif gelirse benden daha mutlu olacak biri olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle bana fırsat verecekler.

"Ama eğer durum böyle değilse, o zaman burası yarışmak için harika bir yer. Durum böyle iken neden uzun vadeli bir taahhütte bulunmayasınız ki? Burada çok başarılı olacağıma eminim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Pablo Elizalde

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