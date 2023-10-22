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Formula 1 Amerika GP
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Perez: "Daha fazlasını umuyordum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Amerika GP'de elde ettiği beşincilikten pek de memnun değil.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Meksikalı sürücü, nispeten gerilerden başladığı yarışta birkaç pozisyon yükseldi ve damalı bayrağı beşinci sırada görmeyi başardı.

Yarışın ardından konuşan Perez, daha fazlasını umduğunu gizlemedi.

Perez şöyle konuştu: "Elbette daha fazlasını istiyordum... Zaman zaman çok iyi bir tempo yakaladım ama hâlâ o tutarlılığa sahip değildim."

"Bu hafta sonu neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz, bu yüzden gelecek yarışlara gerçekten iyimser giriyoruz, umarım bunu geliştirebiliriz."

"Sırada Meksika var ve orada çok şey bekliyorum. Bu benim için en önemli hafta sonu olacak, bu yüzden gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Perez araçta kendini daha rahat hissettiğini de ekledi.

"Elbette daha rahatım. Bu açıdan çok iyi bir adım attık fakat ne yazık ki bunu gösteremedik çünkü Sprint olduğu için ayarlarda yanlış yöne gittik."

"Ancak Meksika için çok iyimserim. Ne yönde ilerlememiz gerektiğini biliyoruz, umarım bunu gösteririz."

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