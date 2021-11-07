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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Perez: “Daha fazlasını istemiştim”

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Sergio Perez, Meksika Grand Prix’sini üçüncü bitirmesinin ardından daha fazlasını istediğini ancak yine de iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Perez: “Daha fazlasını istemiştim”

Kendi evinde yarışan Perez, yarışı bir süreliğine lider götürmesine rağmen pitin ardından Lewis Hamilton’ı geçemedi ve üçüncü sırada finiş gördü.

Buna rağmen yarış sonrasında kutlamalar yapan Meksikalı sürücü oldukça mutluydu.

Yarıştan sonra konuşan Perez, “İnanılmaz hissediyorum. Daha fazlasını istemiştim. Takıma dubleyi getirmeyi istemiştim ve çok yakındı. Ancak yine de iyi bir sonuç aldık.”

“Tüm kalbimle sürdüm. Taraftarları duyabiliyordum ve bu inanılmazdı.”

“Kendi evimde podyuma çıktığım için çok mutluyum. Meksikalılar bugün çok mutluydu. Kesinlikle çok iyi bir sonuç.”

“Elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak Lewis hiç hata yapmadı. Hiç geçiş şansım olmadı. Eğer küçük bir şansım olsa bile denerdim.”

“Bugün en hızlı takımdık ancak bu, pistten piste değişecek. Başımızı öne eğmeli ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, waves to fans from Parc Ferme

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, waves to fans from Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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