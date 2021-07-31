Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"

Red Bull pilotu Sergio Perez, hafta sonunun başından bu yana iyi bir performans göstermekte zorlanıyordu ancak sıralama turlarının son bölümünde nispeten iyi bir tempo yakaladı.

Kendisini dördüncü sıraya çıkaran Perez, son zaman turu için piste Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in ardında çıktı.

Hamilton piste çıkış turunda epey yavaş hareket etti ve grubun sonundaki Perez, start finiş düzlüğünü geçerken damalı bayrağı çıktı.

Bu, Perez'in son turunu atamadığı anlamına geliyordu. Yine de yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Meksikalı pilot, orada neler yaşandığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tura başlamak için yeteri kadar zamanımız olduğunu düşünüyorduk ama ne yazık ki böyle değildi."

"Bu, son deneme şansımı kaybettiğim anlamına geliyordu. Sanırım araçtan çıkarabileceğimiz çok fazla zaman vardı çünkü bazı ayarlamalar yapmıştık."

"Burası, bir virajı doğru döndüğünüz takdirde bolca tur zamanı kazanabileceğiniz bir yer, çünkü çok fazla viraj var."

"Bu açıdan gerçekten üzüntü vericiydi. Her şeye rağmen yarın için iyi bir başlangıç ​​pozisyonumuz var."

"Mercedes'in çok güçlü olacağını biliyorduk ve umarım onlara gerçekten çok fazla baskı uygulayabiliriz."

Perez, tıpkı Max Verstappen gibi yarışa yumuşak lastikle başlayacak ve Mercedes pilotlarından farklı bir strateji izleyecek.

Start sorulduğunda Perez, "Bence kesinlikle farklı bir stratejiye sahibiz. İyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız ve sormasında neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"En ideal senaryo öne geçmek ve savunmaya çalışmak olur. Fakat yarış çok uzun olacak ve pek çok şey yaşanabilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Motorsport Images