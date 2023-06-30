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Perez cuma günü piste çıkacak

Red Bull Formula 1 pilotu Sergio Perez hastalığı nedeniyle Perşembe günkü Avusturya Grand Prix'sinin basın gününü kaçırsa da, cuma günü piste geldi ve seanslara katılacak.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Perşembe sabahı, Red Bull Formula 1 takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez'in hastalandığı ve basın toplantısını kaçırmak zorunda kalacağı açıklanmıştı.

Perez, enerjisini diğer günlere saklamak adına perşembe günü piste gelmedi ve dinlendi.

Takım Perez'in cuma günkü antrenman seanslarına katılmasını bekliyordu fakat iyileşmemesi halinde Daniel Ricciardo ya da Liam Lawson hazırda bekliyordu.

Perez'in şampiyonada takım arkadaşı Max Verstappen'in yaklaşık 70 puan gerisinde olduğu düşünüldüğünde, piste çıkmaması büyük darbe olacaktı.

Fakat cuma günü erken saatlerde piste gelen Perez, 14:30'daki ilk seansta pistte olacak.

Takım patronu Christian Horner da Perez'in kendisini daha iyi hissettiğine vurgu yaptı.

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