Perez: "Cuma günü hiç bu kadar rahat hissetmemiştim"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Macaristan GP'ye yaptığı başlangıçtan çok memnun.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında nispeten hızlı bir görüntü çizdi ve antrenmanlarda Max Verstappen'e yakındı.
Günü ilk beşte bitiren Meksikalı sürücü, hafta sonuna yaptığı başlangıçtan çok memnundu.
Perez şöyle dedi: "İyi bir cuma günü oldu."
"İkinci antrenman seansında ayarları değiştirerek ilk seansa kıyasla bir adım ileri gittiğimizi düşünüyorum."
"Daha önce hafta sonunun bu noktasında, araç içerisinde hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Bugün attığımız adımlar yapabileceğimizin en iyisiydi ve bu gerçekten olumlu."
"İyi durumdayız ve yarış temposundaki hızımız da umut verici görünüyor."
"Sanırım hâlâ ayarlarda bir şeyleri geliştirebiliriz ama önemli olan temiz bir tur atabilmek ve araçtan her şeyi çıkarmak."
"Hafta sonunun geri kalanının ne getireceğini göreceğiz."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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