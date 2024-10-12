Perez, Colapinto'yu uyardı: "F2'ye geri dönmek kariyerini riske atabilir"
Sergio Perez, Franco Colapinto'yu Audi'deki son F1 koltuğunu kaçırması halinde gelecek sezon F2'ye dönme riski konusunda uyardı.
Franco Colapinto, Williams Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Colapinto Formula 1'deki ilk yarışına, Williams'ta Logan Sargeant'ın yerini alarak 2024 İtalya Grand Prix'sinde çıktı.
Arjantinli pilot Bakü'de FW46 aracını sekizinci sıraya taşıyarak yalnızca ikinci yarışında puan almış oldu.
Performansıyla padoğun dikkatini çekmesine rağmen Colapinto, 2025 yılında en azından Williams ile gridde yer alamayacak.
Williams takım patronu James Vowles, Audi'nin son koltuğu için 21 yaşındaki pilota yardımcı olmaya açık, ancak takımın ilgisinin az olduğunun altını çiziyor.
Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Bu durum Colapinto'ya iki seçenek bırakıyor: 2025 yılında Williams'ın yedek pilotu olmak ya da F2'ye geri dönmek.
Perez, F2'deki olası zorlu bir sezonun itibarına zarar verebileceği için, onu ikinci seçeneğe karşı uyardı.
Perez, "Franco'nun Audi koltuğuna oturmasını umuyorum. Çünkü yaptığı işten sonra gelecek yıl için bir koltuk bulamaması çok üzücü olur."
"F2'ye geri dönmek kariyerini riske atabilir çünkü F2'nin şampiyonasında geliştirmesi gereken şeyler var. Orada geçireceği zorlu bir sezon kariyerine zarar verebilir." şeklinde yorum yaptı.
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