Perez: "Çok zor bir hafta sonuydu"

Geçtiğimiz hafta Red Bull ile sözleşmesi yenilenen Sergio Perez’in düşen formu Monako Grand Prix’si hafta sonunda Q1’de elenmesinden beri gündemdeydi.

Meksikalı pilotun performansının iyiye gidip gitmeyeceği tartışılırken bu hafta sonu gerçekleşen Kanada Grand Prix’si sıralama turlarında da Monako’daki durumun aynısı yaşandı. Q1’de sıralama turlarına veda eden Perez yarışa 16. sıradan başlayacaktı.

Islak ve kuru zemin şartlarının çeşitlilik gösterdiği yarışta Perez arkalardan başladığı halde yükselmeye çalıştı. Meksikalı pilot, yarışın başında Gasly ile olan teması nedeniyle hasar almasına rağmen yarışa devam edebildi. Ancak yarışın sonlarına doğru ıslak zemin şartları nedeniyle spin atarak aracının arkasına büyük hasar verdi ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Pierre Gasly, Alpine A524, spins ahead of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Esteban Ocon, Alpine A524, at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images