Perez: "Çok zor bir hafta sonuydu"

Geçtiğimiz hafta Red Bull ile sözleşmesi yenilenen Sergio Perez’in düşen formu Monako Grand Prix’si hafta sonunda Q1’de elenmesinden beri gündemdeydi.

Meksikalı pilotun performansının iyiye gidip gitmeyeceği tartışılırken bu hafta sonu gerçekleşen Kanada Grand Prix’si sıralama turlarında da Monako’daki durumun aynısı yaşandı. Q1’de sıralama turlarına veda eden Perez yarışa 16. sıradan başlayacaktı.

Islak ve kuru zemin şartlarının çeşitlilik gösterdiği yarışta Perez arkalardan başladığı halde yükselmeye çalıştı. Meksikalı pilot, yarışın başında Gasly ile olan teması nedeniyle hasar almasına rağmen yarışa devam edebildi. Ancak yarışın sonlarına doğru ıslak zemin şartları nedeniyle spin atarak aracının arkasına büyük hasar verdi ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Pierre Gasly, Alpine A524, spins ahead of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Esteban Ocon, Alpine A524, at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez bitiremediği yarışın ardından şunları söyledi:

"Çok zor bir hafta sonuydu. Yarışın ilk kısmı, Gasly ile yaşanan hasar nedeniyle tehlikeye girdi. Yarışın ikinci kısmı çok daha iyi görünüyordu ama orada sıkışıp kaldık, geçmemiz gereken tek bir çizgi vardı ve geçemedik. Sonunda geri geliyordum ve ne yazık ki 6. virajda bir hata yaptım, bu zor virajlardan biriydi ve birçok sürücü burada hata yaptı. Ne yazık ki, o birkaç kişiden biri oldum, arabayı kontrol edemedim, hata yaptım. Yeniden toparlanma zamanı, kafamızı toplamalıyız. Uzun bir sezon var. İki yarış önce formdaydık, bu yüzden o seviyeye geri döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok."

Yeniden toparlanmak için neye ihtiyacı olduğunda Perez:

"Bence sadece düzgün bir hafta sonu geçirmeliyiz. Sıralamalarda arabada bir sorun yaşadık ki çok küçük marjlarla Q1'de elenebilirsiniz. Bu yüzden sadece düzgün bir hafta sonu geçirmek gerekiyor, hız var güven var. Takımla birlikte her şeyi analiz etmek için zamanımı ayıracağım ve güçlü bir şekilde geri döneceğimizden emin olacağım." dedi.

Aero pistler konusunda heyecanlı olup olmadığı sorulduğunda Perez:

"Kesinlikle, umarım formumuzun zirvesinde olabileceğimiz ve puan alabileceğimiz iyi pistler geliyor." diye cevap verdi.

Takım olarak önlerindeki bir buçuk yılın geçen bir buçuk yıla kıyasla ne kadar zor olacağını düşündüğü konusunda Perez şunları söyledi:

"Rekabet kesinlikle daha yakın, bize çok daha yakınlar. Bu yüzden her şeyi bir araya getirebildiğimizden emin olmamız gerekiyor."

Son olarak Barselona’dan beklentileri hakkındaki soruyu yanıtlayan Perez:

"Bence işler çok daha yakın, bu yüzden Barselona ve yılın geri kalanı çok yakın geçecek." dedi.