Perez: "Çok gergin bir yarıştı"

Yarışa altıncı sırada başlayan Perez, startın ardından dördüncü sıraya yükseldi. Yapılan pit stopların ardından üçüncü sıradaki Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek podyumu alan Perez'in tek zorlu mücadelesi, Monacolu pilot ile değildi.

Arka düzlükte kendisini geçmeye çalışan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile son viraj sekansında mücadele eden Perez, Hamilton tarafından dışa itilmesine rağmen 14. virajda iç çizgiyi korudu. Hamilton'ın gerisinde ana düzlüğe çıkan Perez, ilk virajda iyi bir frenleme ile dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

Yarış hakkında konuşan Meksikalı pilot şunları söyledi: "Çok gergin bir yarış oldu. İlk bölüm boyunca Lewis ve Charles ile mücadele ettik. Start oldukça iyiydi."

"Bugünkü yarış, tamamen sakin olmanız gereken, doğru zamanda zorlamanız gereken ve lastikleri korumanız gereken bir yarıştı. Çünkü lastiklerde neler olduğunu bilmiyordunuz, lastiklerin performansı turlar geçtikçe geri geliyordu."

"Lastikler aynı zamanda da aşınıyordu, bugün lastikleri idare etmek gerçekten çok zordu."

Perez, bugünkü performansı ile beraber Paul Ricard'da yapılan Fransa Grand Prix'sinden bu yana ilk kez podyuma çıkmayı başardı.