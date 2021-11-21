Perez: "Çok erken pite geldik"

Yarışa 11. sıradan başlayan Meksikalı pilot, start ile beraber dokuzuncu sıraya çıktı. İlk stintin sonuna kadar dördüncü sıraya yükselmeyi başaran Perez, ilk pit stop'un ardından pist üzerinde Alpine pilotu Fernando Alonso'yu geçmeyi başardı.

Ancak 43. turda yeniden pite gelen Perez, yarış sonuna kadar Alonso'yu yakalayamadı ve dördüncü sırada finiş gördü.

Motorsport.com'un, neden iki pit stop yaptıkları sorusunu yanıtlayan Perez, "Daha güvenli bir şekilde yola devam etmek istedik çünkü pist üzerinde çok fazla pilotun lastiği patladı."

"Bence bu olaya daha uzun vadede yaklaştık. Diğer araçlarda ne tür sıkıntılar olduğunu gördüğümüzde biraz endişelenmeye başladık ve bu nedenle de güvenli hareket etmeye karar verdik. Günün sonunda masada birkaç puanı bırakmış oldu. Ancak bugünkü yarışta hasar azalttığımız da ortada." dedi.

Mercedes cephesinde Valtteri Bottas, tek pit stop denediği sırada lastik patlatarak geriye düşmüştü ve ardından yarıştan da çekildi. Ancak Alonso, Alpine ile tek pit stop yaparak lastikleriyle sona kadar gitti ve podyuma çıkmayı başardı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında kendisinin tek pit stop yapmamasının sebebinin erken pite gelmesi mi olduğu sorusunu yanıtlayan Perez, "Ana sorunumuz her iki pit stop'ta birden trafikte çıkmış olmamızdı."

"Sert lastikteki ilk turlarda geçiş yapmak çok zordu. Çok fazla zaman kaybettik ve Fernando'yu geçemedik. Sonrasında onu geçebildik. Bu sırada tek pit stop yapacaktık ancak sonrasında fikrimizi değiştirdik. Bu nedenle tamamen sona kadar gitme amacıyla ilerledik." dedi.

Yarışın sonunda yolda kalan Williams pilotu Nicholas Latifi'yi pistten kaldırma çalışmaları nedeniyle çıkan Sanal Güvenlik Aracı'nın ardından Perez, öndeki Alonso ile farkı kapatmayı başaramadı ve podyumun son basamağını elde edemedi.

Buna rağmen Sanal Güvenlik Aracı bittikten sonra Alonso ile farkı 2 saniyeye kadar indiren Perez'e, bu aralığın Alonso'yu yakalamasına yardımcı olup olmadığı soruldu.

Perez ise şu yanıtı verdi: "Hayır yardımcı olmadı, hatta onu yakalamamıza engel oldu ve muhtemelen Fernando'nun lastik patlatmamasına neden oldu."

"Ancak birine podyumu kaybetmekten mutlu olacaksam o kişi kesinlikle Fernando olur - bence o, bugün inanılmaz bir yarış çıkardı ve orada olmayı sonuna kadar hak etti."