Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Meksikalı pilot dördüncü sıradan başladığı yarışta, Mercedes pilotları ve takım arkadaşı Max Verstappen'in aksine yarışın ilk bölümünde yumuşak lastikleydi.

İlk on tur geride kalırken Lando Norris'ten üçüncülüğü aldı ancak daha sert lastiklerle beraber Bottas'ın arayı kapatmaya başladığı görülüyordu. Sonrasında Red Bull, Perez'i pite aldı ve yavaş pit stop, Bottas'ın pitlerde Perez'in önüne geçmesine yardımcı oldu.

Perez sonrasında Bottas'la farkı 1.5 saniyeye kadar indirdi ancak Red Bull, çift pit stop stratejisine geçti.

Meksikalı pilot, son turda Bottas'ı yakalasa da geçiş için yeterli mesafe kalmamıştı.

Yarıştan sonra çift pit stop kararının doğru olup olmadığını yorumlayan Perez şöyle dedi: "Evet, çok yakındı. Bence yapılacak en doğru şey buydu, onu yakalıyorduk ama lastik ömrü anlamında lastiklerimiz çok benzerdi. Bence deneyerek iyi yaptık ama maalesef trafikten biraz olumsuz ektilendim. Sonunda, ihtiyacımız olan tek şey yarım saniyeydi. Sadece yarım tura ihtiyacımız vardı."

"Bu, tabii üzücü bir durum. Ayrıca bugün yavaş bir pit stop da vardı. Çocuklar, tüm yıl boyunca en iyi pit stopları yaptılar ve bu inanılmaz bir şey. Fakat bugün, bize pahalıya patladı. Yine de biz bir takımız ve daha güçlü şekilde döneceğiz."

Perez, Fransa'da güçlü bir performans sergilemişti ancak Avusturya'da genel anlamda takım arkadaşı Max Verstappen'le aynı tempoda değildi.

Neden yarışta böyle olduğu sorusuna Perez, "Bence bunun sebeplerinden biri yarışa yumuşak lastikle başlamamdı. Yumuşak lastiğin çok daha güçlü olacağını düşünmüştük ancak çok fazla zaman kaybettik. Yani beklediğimizden çok daha kötülerdi. Lando'nun arkasında birkaç tur geçirdim ve sonra da zaten pist üstü pozisyonunu kaybettim."

"Yavaş da bir pit stopumuz olunca Valtteri'ye pozisyonumuzu kaybettik. Ardından takım, strateji ile durumu tersine çevirmeye çalıştı ama sonunda yeterli vakit kalmamıştı. Sadece yarım tura ihtiyacım vardı."

"Podyuma çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi bir araya getirebilseydik, üçüncü sırayı alırdık. Hızımız iyiydi, sadece detayları bir araya getirmek gerekiyordu."

"Gelecek hafta, farklı olacak. Yeni bir fırsat olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bu pistte bu araçla deneyim sahibi olacağım ve önümüzdeki hafta sonu eksiksiz bir iş yapmak lazım." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, is cheered over the line by his team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images