Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Perez, Cidde'nin ardından 'yarış yasağına' bir adım daha yakın

Suudi Arabistan'da bir ceza puanı daha alan Sergio Perez, yarış yasağına sadece dört puan uzaklıkta ve 15 yarış sonra Eylül ayında süper lisansında sadece bir puan kaybedecek.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

LAT Images

Perez, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrılması ve az kalsın Fernando Alonso ile temas edecek duruma gelmesiyle 5 saniye ceza aldı.

Hakemler, Alonso'nun Red Bull'dan izin almadan önce piti terk eden Perez ile 'çarpışmayı önlemek için kaçamak hareket yapması gerektiğine' karar verdi.

Hakemlerin açıklaması, "Durumu daha da kötüleştiren şey, 11 numaralı aracın kendisine (pitten çıkmaması gerektiğini belirten) kırmızı ışık yanarken piti terk etmiş olmasıydı." şeklindeydi.

Bununla birlikte, aldığı ceza puanının yılın ilerleyen dönemlerinde sonuçları olabilir çünkü şu anda sekiz puana yükseldi ve 17 Eylül'e kadar bir puan kaybetmeyecek.

O tarihe kadar 15 yarış var ve Perez 4 puan daha alırsa bir yarıştan men cezasıyla karşı karşıya kalacak.[12 aylık süre içinde 12 ceza puanı toplayan her pilot otomatik olarak bir yarış men cezası alıyor.]

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez bunun kendi hatası olduğunu kabul ediyor çünkü Red Bull'dan işaret almamış olmasına rağmen pitten ayrıldı.

Perez, "Ne yazık ki, erken bir güvenlik aracıyla karşı karşıya kaldık ve bu da herkesin pite girmesi anlamına geliyordu." 

"Pitten çıkmak benim hatamdı çünkü takım tarafından çıkmamam gerektiği söylendi."

"Ama sağ tarafa baktım ve baktığımda orada kimse yoktu. Yine de cezanın doğru olduğunu ve yarışımızı büyük ölçüde tehlikeye attığını düşünüyorum."

"Yani evet, bu benim hatamdı ama neyse ki yarış sonucu değişmedi." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alonso: "Geleceğimle ilgili kararı 'birkaç hafta içerisinde' vereceğim"
Sonraki haber Ricciardo: "Benim sezonum Melbourne'da başlayacak ve ortalığı kasıp kavuracak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor" Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"
Vasseur: "Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil"

Vasseur: "Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Vasseur: "Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil" Vasseur: "Sainz'ın Melbourne'de yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil"
Verstappen, Cidde'de gece açtığı yayın hakkında: "Bunu vakit bulduğum her an yapıyorum!"

Verstappen, Cidde'de gece açtığı yayın hakkında: "Bunu vakit bulduğum her an yapıyorum!"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen, Cidde'de gece açtığı yayın hakkında: "Bunu vakit bulduğum her an yapıyorum!" Verstappen, Cidde'de gece açtığı yayın hakkında: "Bunu vakit bulduğum her an yapıyorum!"

Son Haberler

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor" Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?

Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu? Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"

Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi" Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu? Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye