Perez, Cidde'nin ardından 'yarış yasağına' bir adım daha yakın

Perez, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrılması ve az kalsın Fernando Alonso ile temas edecek duruma gelmesiyle 5 saniye ceza aldı.

Hakemler, Alonso'nun Red Bull'dan izin almadan önce piti terk eden Perez ile 'çarpışmayı önlemek için kaçamak hareket yapması gerektiğine' karar verdi.

Hakemlerin açıklaması, "Durumu daha da kötüleştiren şey, 11 numaralı aracın kendisine (pitten çıkmaması gerektiğini belirten) kırmızı ışık yanarken piti terk etmiş olmasıydı." şeklindeydi.

Bununla birlikte, aldığı ceza puanının yılın ilerleyen dönemlerinde sonuçları olabilir çünkü şu anda sekiz puana yükseldi ve 17 Eylül'e kadar bir puan kaybetmeyecek.

O tarihe kadar 15 yarış var ve Perez 4 puan daha alırsa bir yarıştan men cezasıyla karşı karşıya kalacak.[12 aylık süre içinde 12 ceza puanı toplayan her pilot otomatik olarak bir yarış men cezası alıyor.]

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez bunun kendi hatası olduğunu kabul ediyor çünkü Red Bull'dan işaret almamış olmasına rağmen pitten ayrıldı.

Perez, "Ne yazık ki, erken bir güvenlik aracıyla karşı karşıya kaldık ve bu da herkesin pite girmesi anlamına geliyordu."

"Pitten çıkmak benim hatamdı çünkü takım tarafından çıkmamam gerektiği söylendi."

"Ama sağ tarafa baktım ve baktığımda orada kimse yoktu. Yine de cezanın doğru olduğunu ve yarışımızı büyük ölçüde tehlikeye attığını düşünüyorum."

"Yani evet, bu benim hatamdı ama neyse ki yarış sonucu değişmedi." dedi.