Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"

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Perez, ön grupta da pit stop yapan ilk isim olana kadar, Cidde'de pole pozisyonundan başladığı yarışı rahat bir şekilde lider götürüyordu.

Ancak, pit stop yapan ilk isim olması kendisine pahalıya patladı, nitekim kısa bir süre sonra Nicholas Latifi'nin kazası sonrası pilotlar daha rahat şekilde pit stop yapabilme imkanı buldular

Charles Leclerc ve yarış galibi Max Verstappen, rahat bir şekilde ilk iki sıraya yükselirken, Carlos Sainz üçüncülüğü alacak gibiydi, güvenlik aracı çizgisini Perez'in çok az farkla önünde geçmişti

Fakat Perez yarış çizgisinde devam etti ve Sainz'ı pit çıkışında çizgi dışına iterek yerini korudu.

Sainz olay sonrası radyodan şikayet etmiş ve dışarı itildiğini söylemişti. Konuyu görüşen hakemler, Sainz'ın haklı olduğuna karar verdiler ve yarış yeniden başladığında Perez'e yerini geri vermesi söylendi.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Elbette Sainz'ı engellemeye çalışıyordum."

"Güvenlik aracı çizgisinde öne geçmeye çalışmak serbest. Dolayısıyla yaptığım hamlenin tamamen adil olduğunu hissettim."

"Takım yerimi geri vermemi istedi, ben de güvenlik aracı çıktıktan sonra arka düzlükte yerimi geri verdim. Onlar olup biten hakkında daha fazla bilgiye sahipler, aracın içinde güvenlik aracı çizgisinin tam olarak nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani evet, bu açıdan, yapılacak doğru şeyin bu olduğunu hissettim." dedi.

Meksikalı pilot, güvenlik aracının yarışını bitirmesinin "acı verici" bir deneyim olduğunu söylüyor.

Perez, "Kötü şans, kötü zamanlama. Yarışı büyük ölçüde kontrol altına aldığımı hissettim ve sonra bu olay yaşandı. Olay bizi çok kötü etkiledi, yarışın çok yanlış bir noktasında geldi.

"Demek istediğim, bir sürücü olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her şey yerli yerindeydi, erken pit için yeterince zamanımız vardı ve ne yazık ki yapmamız gerekeni yapamadık."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kesinlikle acı verici ama Formula 1 böyle bir spor ve her yarışta bu tür şeylerin olabileceğini biliyorsunuz. Yani evet, biraz şanssızdık." dedi.

Perez, Cidde'nin pit stop zamanlaması dışında Red Bull sürücüsü olarak en iyi yarışı olduğunu öne sürüyor.

Perez, "Hafta sonu boyunca her şeyi mükemmel yaptığımızı düşünüyorum."

"Carlos'un gerisine düştükten sonra araç ilk turlarda olduğu kadar iyi değildi. Sert hamurda bazı ayarlamalar yaptık, bu da muhtemelen bize biraz zarar verdi."

"Yarışın sonlarına doğru neredeyse Carlos'u yakalıyordum. Ne yazık ki sarı bayrak çıktı ve kaçmayı başardı."

"Zorlamaya devam etmeliyiz. Demek istediğim, geçen hafta sonu bu sonuçları almak için yaşadığımız hayal kırıklığından sonra Max ve takım için çok mutluyum."

"Dürüst olmak gerekirse, araç üstünde çalışmalarımız sürüyor. Çalışmaya devam etmeli ve neleri iyileştirebileceğimizi görmeliyiz. Umarım önümüzdeki hafta sonu daha iyi oluruz." dedi.