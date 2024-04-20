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Formula 1 Çin GP

Perez: "Carlos ve Fernando'yu geçmek zordu"

Sergio Perez, sprint yarışında Carlos Sainz ve Sergio Perez'i geçmekte zorlandığını söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Perez, Şangay'daki sprint yarışının neredeyse tamamını Fernando Alonso, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile sıkı bir mücadele içinde geçirdi.

Red Bull pilotu, son bölümde Alonso ve Sainz'ın birbirleriyle olan mücadelesinden faydalanarak her ikisini de geçti ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Carlos ve Fernando'yu geçmek benim için çok zordu."

"Mücadele ediyorduk, birbirimizi yakından takip ediyorduk. Hal böyle olunca hepimizin lastiği büyük oranda aşındı."

"Bir noktada 14.  virajda Charles Leclerc'in ataklarına karşı savunma yapmak zorunda kaldım."

"Yerimi korumayı başardım ve ardından hem Fernando hem de Carlos'un birbirleriyle yakın bir mücadele içinde olduklarını gördüm."

"Sonrasında onları geçme fırsatı yakaladım ve bunu yapmayı başardım."

" Sonunda yarışı Lewis Hamilton'ın hemen ardında bitirdim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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