Formula 1 Las Vegas GP

Perez, Camara ile yaşadığı teması değerlendirdi: "Yarış iyiydi ama çok yapaydı"

Las Vegas Grand Prix'sinde Rafael Camara ile yaşadığı teması değerlendiren Sergio Perez, Camara'nın kendisini görmediğini ve kaçınmak için geç kaldığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 14:30

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinde Rafael Camara ile yaşadığı olayın ardından açıklamalarda bulunan Sergio Perez, geçiş modunun yarattığı aşırı hız avantajının pist üstünde öngörülemez durumlara yol açtığını vurguladı.

12.viraj çıkışında rakibinin bir saniye gerisinde olmasına rağmen 15. viraja gelindiğinde yan yana pozisyona düştüğünü belirten Meksikalı pilot, yaşanan teması ve yarışa dair izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Az önce Rafa ile konuştum. Biliyorsunuz, bu geçiş modu o kadar yapay ki 12. virajdan Camara'nın bir saniye gerisinde çıkıyorum, bu yüzden Camara kendini tamamen güvende sandı ama 15. viraja girerken onunla yan yana geldim.”

“Normal yarış çizgisini izlediğini görünce ondan kaçınmaya çalıştım fakat artık çok geçti. Aslında virajı dönmek için bana yer bırakmasını beklemiştim ve geçiş modum olduğu için sonrasında 16. viraj girişinde ya da çıkışında onu geçmeyi planlıyordum.”

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Ancak beni görmedi, orada olduğumun farkında değildi çünkü 12. virajdan bir saniye geride çıkıp farkı bir anda farkı kapattım. Ben de ondan kaçınmak istedim ama çok geç kalmıştım."

Olayın ardından Camara ile görüştüğünü ve rakibinin de yaşananlara şaşırdığını ifade eden Perez, yarışa veda ettikten sonra mücadeleyi pist kenarından takip ettiğini belirterek sözlerini tamamladı: "O da şaşırmıştı, o anda ne olduğunu anlamamıştı çünkü bana beni görmediğini söyledi. O ana kadarki yarışımızdan memnundum.”

“Başka araçlarla mücadele ediyorduk, birkaç aracın önündeydik, savaşıyorduk ve yeniden mücadelede olmak güzeldi. Yarışın geri kalanını dizüstü bilgisayardan izledim. Genel olarak yarış nasıldı derseniz; evet, iyiydi ama çok yapaydı."

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- Motorsport.com Ekibi

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