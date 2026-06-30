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Formula 1 Avusturya GP

Perez: "Cadillac'ın dayanıklılık sorunları 'kabul edilemez' durumda"

Sergio Perez, 2026 Formula 1 sezonunda Avusturya Grand Prix'sini şimdiye kadarki en kötü hafta sonu olarak nitelendirirken, Cadillac'ın yaşadığı dayanıklılık sorunlarını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

Sergio Perez ve takım arkadaşı Valtteri Bottas, benzer fren aşırı ısınma problemleri nedeniyle yarışın henüz 4. turu dolmadan yarış dışı kaldı.

Sorunun antrenman seanslarında belirgin olmadığı, ancak yarış günü artan sıcaklıklar ve kısa süreli trafik etkisinin frenleri limitin üzerine çıkardığı belirtildi.

Yaşanan problem, üç hafta önce Monako Grand Prix'sinde Bottas'ın yarış dışı kalmasına neden olan teknik sorunla bağlantılı değildi.

Avusturya'da iki araçla da yarışı tamamlayamamak, Cadillac'ın son dönemde yaşadığı sorunların devamı oldu. Montreal'de Perez'in süspansiyon arızası yaşaması, Barselona antrenmanlarında Bottas'ın fren pedalı problemi yaşaması ve Avusturya'daki antrenman seanslarında iki pilotun da zaman kaybetmesi bu sürecin parçalarıydı.

Tüm bu sorunlar, takımın getirdiği büyük aerodinamik güncelleme paketinin performans kazanımlarını da gölgede bıraktı.

Perez, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaşananlar gerçekten üzücü. Trafik etkisini hafife aldığımızı düşünüyorum. Tüm hafta sonu boyunca sorunlar yaşadık, bence bu sezonun en kötü hafta sonuydu. Sanki dört ya da beş adım geriye gittik."

"Bu yüzden özellikle güncellemeler konusunda nasıl çalıştığımızı ciddi şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün yaşananlar tamamen kabul edilemezdi ve takım için çok talihsizdi. Bunu ilerleyen yarışlarda çözebileceğimize inanıyorum."

"Hayır, aslında böyle bir uyarı yoktu. Sadece trafik etkisinin durumu kötüleştirdiğini düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Valtteri Bottas da yaşanan arızanın beklenmedik olduğunu söyledi: "Hiçbir uyarı yoktu. Antrenmanlarda her şey kontrol altındaydı. Arka arkaya 10 turdan fazla attık, bu normalde yarış başlangıcı için yeterli olur."

"Ama bugün artan sıcaklık ve trafik etkisiyle birlikte her şey kontrolden çıktı ve sorun 2. turda başladı. Bu büyük bir problem, çözmemiz gerekiyor."

"Bu benim üst üste üçüncü yarış dışı kalışım. Yarışları bitiremezsek araçtan da paketimizden de yeterince veri alamıyoruz."

"Önceliğimiz artık net: Silverstone'da yarışı tamamlamak zorundayız. Ancak o zaman gerçekten öğrenebiliriz."

"Bu sezonun en hayal kırıklığı yaratan yarışlarından biriydi. İki araç da sadece birkaç tur içinde yarış dışı kaldı. Yapabileceğimiz tek şey takım olarak çok çalışmak ve ilerlemek."

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