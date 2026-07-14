Perez: "Cadillac ile F1'e dönerek hâlâ en iyilerden biri olduğumu göstermek istedim"

Red Bull'dan ayrılmasının ardından zihinsel olarak toparlanmak için Formula 1'e bir yıl ara veren Sergio Perez, 2026 sezonunda Cadillac ile yeniden gride döndü.

High Performance podcast'ine konuşan Meksikalı pilot, Cadillac projesinin kendisini neden heyecanlandırdığını şu sözlerle anlattı: "Cadillac projesi ortaya çıktığında kendi kendime, 'Bu çok büyük bir proje, çok büyük bir marka' dedim. Ardından Dan Towriss ile tanıştığımda onun son derece rekabetçi biri olduğunu ve takımı en üst seviyeye taşımak için elinden gelen her şeyi yapacağını anladım."

"Bu proje aynı zamanda benim de projem olabilir diye düşündüm. Bunun bir parçası olabilir ve kendime hâlâ en iyilerden biri olduğumu gösterebilirdim. Bunu yapmak istiyorum çünkü her zaman griddeki en iyi pilotlardan biri olduğuma inandım."

"Ancak Red Bull'da geçirdiğim dönem öz güvenimi sarstı. Eğer siz performans gösteremezken takım arkadaşınız yarışlar kazanıyorsa, bu öz güveninizi sizden alıp götürür."

"Sorunların ne olduğunu her zaman biliyordum ama yine de bu durum öz güveninizi zedeliyor. Bu yüzden spora geri dönmek istedim."

Cadillac'ın henüz gelişim sürecinin başında olduğunu kabul eden Perez, takımın uzun vadede başarılı olacağına inandığını söyledi.

"Elbette henüz yolun çok başındayız. Ancak takım sahiplerinin bu hedefe ulaşana kadar durmayacağını görebiliyorum."

"Burada General Motors ve TWG'den bahsediyoruz. Bunlar hedeflerine ulaşana kadar durmayacak iki çok güçlü yapı."

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images