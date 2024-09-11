Perez: "Cadde pistleri sürüş tarzıma uygun"

Red Bull pilotu Sergio Perez, İtalya Grand Prix'inden bu yana fabrika ve takım ile birlikte araç performansındaki sorunların üstesinden gelmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.,

Perez şunları söyledi: "Monza'daki son yarıştan bu yana iyi bir değerlendirme ve çalışma dönemi geçirdik. Hem Max hem de ben fabrikadaydık ve takımımızla birlikte araç performansı konusunda yaşadığımız sorunları çözmek için çalıştık."

"Baku her zaman eğlenceli bir pisttir, kişisel olarak orada yarışmayı çok seviyorum. Sokak pistleri benim tarzıma uygun ve bu tür pistlerde kendimi zorlamayı seviyorum."

"RB20'nin orada nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak, antrenman bizim için özellikle önemli olacak ve ardından son birkaç hafta boyunca araçla ilgili öğrendiğimiz her şeyi uygulamak gerekecek."