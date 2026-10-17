Formula 1 Singapur GP

Perez: “Bütçe sınırı takımlar arasındaki farkı kapatmıyor"

Kariyerinde hem ön hem de arka sıra takımlarında yarışan Sergio Pérez, bütçe sınırının küçük ve büyük takımlar arasındaki farkı daha da açtığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 16:20

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de bütçe sınırı uygulaması, küçük takımların dev ekiplerle eşit şartlarda mücadele edebilmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak mevcut şampiyona tablosu, ilk dört takımla gridin geri kalanı arasında hâlâ devasa bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Şu anda Cadillac bünyesinde mücadele eden 36 yaşındaki Sergio Pérez için bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Singapur’da iki yapı arasındaki farkları değerlendiren Meksikalı pilot, Red Bull Racing döneminde zirve ekiplerin kaynakları nasıl seferber ettiğine bizzat şahit olduğunu ve bütçe kısıtlamasının hedeflenenin tam aksi bir etki yarattığını ifade etti.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull’daki, günleriyle mevcut takımı Cadillac arasındaki geliştirme süreçlerini kıyaslayan Pérez, sistemdeki adaletsizliği şu sözlerle özetledi: "Biz yeni ve küçük bir takımız, bu doğruya doğru ve net.”

“Günümüzdeki bütçe sınırının küçük F1 takımlarına karşı haksızlık yarattığına inanıyorum. Red Bull’dayken neredeyse her hafta sonu araca yeni güncellemeler getiriyorduk.”

“O dönemde bütçe sınırı asla bir sorun teşkil etmiyordu. Her şey performansı artırmakla ilgiliydi ve bunu başarmak için hiçbir masraftan veya çabadan kaçınılmazdı.”

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Küçük bir takımdaysa yöntemler henüz netleşmediği ve verimlilik doğal olarak daha düşük kaldığı için çok daha fazla para harcanıyor.”

“İşte bu yüzden bütçe sınırı, performans farkını kapatmak yerine takımlar arasındaki farkın daha da açılmasına neden oluyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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