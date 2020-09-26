Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"

Racing Point pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında iyi bir performans sergilemeyi başardı ve son zaman turunda araçtan maksimumu alarak dördüncü oldu.

Meksikalı sürücü, Daniel Ricciardo'yu da geride bıraktığı seansın ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Perez, "Max Verstappen neredeyse tüm sıralama turlarını bizimle aynı yerde geçirdi. Ancak daha sonra Mercedes ile arayı kapatmayı başardı. Aniden bir sonraki vitese geçti."

"Bugün şartlar çok zordu, ikinci virajda çok fazla rüzgar vardı ve durum her geçen seans değişiyordu."

"Bu açıdan bakarsak turumdan memnunum. Öndeki sürücülerle aradaki fark oldukça büyük olduğu için daha yukarılarda olabileceğimizi sanmıyorum. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ama sıralama turlarında çok hızlı olan Renault sürücülerinin önünde başlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Sergio Perez, son bölüme kadar genel olarak Renault pilotlarının ardındaydı.

Meksikalı pilot bundan ötürü sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

"Aslında koşullar ne olursa olsun her zaman zorlamaya çalışıyorum. Sonunda bir işim var ve bunu yapmam gerekiyor. Görevlerime odaklanıyorum, ekip mükemmel bir iş çıkarıyor ve bana maksimum destek veriyor."

"Birlikte çok şey yaşadık ve geri kalan yarışlarda olabildiğince iyi performans göstermek istiyorum."