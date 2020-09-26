Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Yarış:
18 Saat
:
15 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, dördüncü olduğu sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu ve daha fazlasını yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Racing Point pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında iyi bir performans sergilemeyi başardı ve son zaman turunda araçtan maksimumu alarak dördüncü oldu.

Meksikalı sürücü, Daniel Ricciardo'yu da geride bıraktığı seansın ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Perez, "Max Verstappen neredeyse tüm sıralama turlarını bizimle aynı yerde geçirdi. Ancak daha sonra Mercedes ile arayı kapatmayı başardı. Aniden bir sonraki vitese geçti."

"Bugün şartlar çok zordu, ikinci virajda çok fazla rüzgar vardı ve durum her geçen seans değişiyordu."

"Bu açıdan bakarsak turumdan memnunum. Öndeki sürücülerle aradaki fark oldukça büyük olduğu için daha yukarılarda olabileceğimizi sanmıyorum. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ama sıralama turlarında çok hızlı olan Renault sürücülerinin önünde başlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Sergio Perez, son bölüme kadar genel olarak Renault pilotlarının ardındaydı.

Meksikalı pilot bundan ötürü sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

"Aslında koşullar ne olursa olsun her zaman zorlamaya çalışıyorum. Sonunda bir işim var ve bunu yapmam gerekiyor. Görevlerime odaklanıyorum, ekip mükemmel bir iş çıkarıyor ve bana maksimum destek veriyor."

"Birlikte çok şey yaşadık ve geri kalan yarışlarda olabildiğince iyi performans göstermek istiyorum."

 

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

Önceki haber

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

Sonraki haber

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler

Bottas: “Lastik avantajım olacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Lastik avantajım olacak”

Vettel:"Biraz risk almaya çalıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel:"Biraz risk almaya çalıştım"

Son Haberler

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

3s
2
Formula 1

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

3
Formula 1

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

19dk
4
Formula 1

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

2s
5
Formula 1

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

1s

Son Haberler

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
F1

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"
F1

Perez: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı
F1

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı
F1

Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı

Bottas: “Lastik avantajım olacak”
F1

Bottas: “Lastik avantajım olacak”

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1
1s

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.