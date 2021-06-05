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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

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Sıralama turlarını yedinci sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez, bugün ilk ikiye girebilecek kadar hızlı olduklarını söyledi.

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

Red Bull ilk iki antrenmanı birinci sırada bitirmişti ve Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı takım olarak görülüyordu.

Ancak sıralamalarda iş Red Bull sürücülerinin istediği gibi gitmedi. Tsunoda'nın bariyerlere çarpması ve Japon pilotun hemen arkasında olan Sainz'ın aracının kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, sıralama turlarının üçüncü bölümü kırmızı bayrak altında bitti.

Durum böyle olunca birçok pilot üçüncü bölümde son turlarını tamamlayamadılar ve kendi turlarını geliştiremediler.

Red Bull sürücüsü Perez de bu pilotlardan biriydi ve Meksikalı pilot yarınki Azerbaycan Grand Prix'sine yedinci sıradan başlayacak.

Son turu hakkında konuşan Perez, şu ifadeleri kullandı: ‘’Bizim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı.''

''Harika bir tur atıyordum, dördüncü virajda kendi zamanımın 0.2 saniye önündeydim ve sonra kilitlendim. Lando’ya biraz fazla yakındım ve rüzgar çıktı, ben de kilitlendim. Turumu kaybettim. Bundan iyi bir tur çıkarabileceğimden çok emindim.''

''Tüm hafta sonu boyunca çok güçlüydük. Ancak turlar gerçekten önemli olduğunda, faciaydı. Pist üstü pozisyonu düşünüldüğünde, sıralamaların üçüncü bölümü en kötü kısımdı.’’

Sıralama turlarından sonra aracı daha iyi anlayıp anlamaya başlamadığı sorulan Meksikalı pilot, cevabın "evet" olduğunu ve bu hafta sonu sergiledikleri hızın bunu gösterdiğini düşündüğü cevabını verdi.

‘’Evet, kesinlikle. Bence hızımız bunu gösteriyor. Bugünkü sıralama turlarını, normalde olduğumuz yerin çok daha önünde tamamlamalıydık. Leclerc’den gelen tur biraz güçlüydü ama bunun dışında, bugün pole için savaşabilecek hıza sahiptim.’’

‘’Bugün kesinlikle daha yukarılarda olabilmek için yeterince hıza sahiptik ve bunu kanıtladık. Bunu birinci antrenmandan beri kanıtladık. Bu konuda çok endişeli değilim. Bence yarın bizi uzun bir yarış bekliyor ve her şey yaşanabilir.’’

Aracı nasıl daha iyi anladığından bahseden Perez, takımıyla birlikte çok analiz yaptığını ve artık yarış mühendisiyle ikili iletişiminin de daha iyi olduğunu söyledi.

‘’Tüm hafta sonları boyunca, çok fazla analiz yaptık. Bu hafta sonları benim için uzun oluyor çünkü çeşitli yerler arasındaki farkları anlamaya çalışıyorum. Bu, anlayabildiğimiz en önemli şeydi. Aynı zamanda mühendislerime yaptığım geri dönüşler ve aramızdaki iletişim de daha iyiye gidiyor.''

Red Bull pilotu, aynı zamanda bugün ilk ikinin içinde olması gerektiğini hissettiğini de belirtti.

''Birçok olumlu yön var ancak bugün biraz sinirliyim çünkü kesinlikle ilk ikinin içinde, ön çizgide olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak, en azından yarın güçlü bir yarış hızına sahip olacağımız görüşündeyim.’’

Meksikalı pilot, Red Bull aracındaki sürüş tarzının gün geçtikçe daha doğal hissettirdiğini de ekledi.

‘’Gittikçe daha doğal hissettiriyor. Alışkın olduğum şekilde sürüş yapmıyorum ve dengeyi bulmaya çalışmıyorum. Aracın sürülmesi gereken şekilde dengeyi yakalamaya çalışıyorum ve bu performans açısından, uzun sürüşlerde ve kısa sürüşlerde iyi bir değişiklik yarattı. Çok fazla olumlu şey topladım ve bu hafta sonu hâlâ uzun.’’

Sürücülerin attığı turlardaki sorundan da bahseden Perez, her sürücünün aynı anda piste çıkması ve bazılarının centilmenlik anlaşmasına uymamasının büyük bir sorun olduğunu söyledi.

‘’Bu hepimizin aynı anda piste çıkmasıyla ilgiliydi. Sürücüler boşluk yaratmaya çalıştı ancak bazıları da geçiş yapıyordu ve centilmenlik anlaşmasına uymuyordu. Bu, işleri biraz zorlaştırdı. Bugün gerçekten iyi bir tur çıkaramadık. Aslında bu kadar basit.’’

Bu konuda resmi bir işlem olup olmaması gerektiği yönünde fikirleri sorulan Perez ‘’Bunu denetlemek zor olabilir.''

''Bence kaos, insanlar turun sonuna doğru geçiş yaptığı zaman başlıyor ve boşluk yaratabilmek için pozisyonlarımızı korumamız gerektiğini biliyoruz. Trafik vardı ve birden daha da kötüye gitmeye başladı. Son birkaç yıldır böyle oluyor.''

''Belki de bu sürücülerle aramızda tartışmamız ve daha duyarlı olmamız gereken bir konudur. Özellikle sıralama turlarında, hepimiz daha saygılı olmalıyız ve bu yaptıklarımızın, başka insanlar için zorluk yaratabileceğinin bilincinde olmalıyız.’’ yanıtını verdi.

Meksikalı pilot, bu konunun bir sonraki sürücüler toplantısında konuşulabileceğini de ekledi.

‘’Bu kesinlikle konuşulmaya değer bir konu, böylece herkesin nasıl hissettiğini görebiliriz. Söylediğim gibi bazı sürücüler buna gerçekten saygı duyuyor ve buna güvenebilirsiniz. Ancak bazıları bu konuya saygı duymuyor. Bu yüzden, bunun tartışılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum.’’

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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