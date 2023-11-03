Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım"

Perez'in son dönemdeki kötü performansları, Sao Paulo Grand Prix'sinin sıralama turlarında başarılı olamamasıyla daha da arttı.

Meksikalı pilot, sıralama turları da dahil olmak üzere üst üste on sıralama seansında gridde ilk iki çizginin dışında kaldı.

Takım arkadaşı Max Verstappen tarafından Q1'de 0.2 ve Q2'de 0.06 farkla geride bırakılan Perez, Q3'ün son turunda Oscar Piastri'nin neden olduğu sarı bayrağa yakalandı.

Sonuç olarak yavaşlamak zorunda kaldı ve seans, hava koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla sona ermiş oldu. Böylelikle Perez turunu geliştiremedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez, "Bugün inanılmaz derecede şanssızdık."

"İlk çizgide olmalıydım. Sarı bayrağa kadar turum Max'inkine çok yakındı, ama bir noktada ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım."

"Bu gerçekten üzücü çünkü bugün çok daha iyisini yapabilirdik." dedi.

Ancak Perez, sıralama turlarında başarısız olsalar da aracın temposundan memnun ve yarış için umutlu: "Bence buradan alabileceğimiz iyi puanlar ve bazı fırsatlar var."