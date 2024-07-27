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Formula 1 Belçika GP

Perez: "İki aracımız arasında çok fark vardı"

Sergio Perez, Red Bull pilotu olarak son F1 yarış hafta sonu olabilecek Belçika Grand Prix'sinde, araç konusunda hâlâ birtakım ayarlamalar yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Perez'in geçtiğimiz ay imzalanan sözleşmesindeki bir maddenin, Ağustos ayının sonunda Verstappen'in 100 puandan fazla gerisinde kalması halinde Red Bull'un Meksikalı pilotu gözden çıkarmasına izin vereceği söylendi.

34 yaşındaki pilot, potansiyel olarak kırılma noktası olabilecek hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

İlk antrenman seansında Verstappen'den 0.957 saniye daha yavaş tur atan Red Bull pilotları arasındaki fark ikinci seansta 1.027 saniyeye çıktı.

Verstappen'in bu hafta sonu yeni bir motor aldığı için 10 sıra grid cezası almasıyla birlikte, Spa'da Red Bull liderliğini üstlenebileceğini kanıtlaması için Perez'e odaklanabilir.

Seansın ardından konuşan Perez, şunları söyledi: "Araçta bazı ayarlamalar yaptık ancak hâlâ geliştirebileceğimiz noktalar var."

"Çok fazla bilgi edindiğimizi düşünüyorum. Her iki araç da oldukça farklıydı, bu nedenle cumartesi ve tabii ki yarış için gözden geçirmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum çünkü lastiklerde aşırı bozulma görülüyor."

"Bence ilginç bir hafta sonu olacak çünkü hava şartları konusunda hâlâ bilinmezlik mevcut."

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