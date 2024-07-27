Perez: "İki aracımız arasında çok fark vardı"
Sergio Perez, Red Bull pilotu olarak son F1 yarış hafta sonu olabilecek Belçika Grand Prix'sinde, araç konusunda hâlâ birtakım ayarlamalar yapmaları gerektiğini dile getirdi.
Perez'in geçtiğimiz ay imzalanan sözleşmesindeki bir maddenin, Ağustos ayının sonunda Verstappen'in 100 puandan fazla gerisinde kalması halinde Red Bull'un Meksikalı pilotu gözden çıkarmasına izin vereceği söylendi.
34 yaşındaki pilot, potansiyel olarak kırılma noktası olabilecek hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı.
İlk antrenman seansında Verstappen'den 0.957 saniye daha yavaş tur atan Red Bull pilotları arasındaki fark ikinci seansta 1.027 saniyeye çıktı.
Verstappen'in bu hafta sonu yeni bir motor aldığı için 10 sıra grid cezası almasıyla birlikte, Spa'da Red Bull liderliğini üstlenebileceğini kanıtlaması için Perez'e odaklanabilir.
Seansın ardından konuşan Perez, şunları söyledi: "Araçta bazı ayarlamalar yaptık ancak hâlâ geliştirebileceğimiz noktalar var."
"Çok fazla bilgi edindiğimizi düşünüyorum. Her iki araç da oldukça farklıydı, bu nedenle cumartesi ve tabii ki yarış için gözden geçirmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum çünkü lastiklerde aşırı bozulma görülüyor."
"Bence ilginç bir hafta sonu olacak çünkü hava şartları konusunda hâlâ bilinmezlik mevcut."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar