Perez: "Bugün gerçekten çok iyi sürmedim"

Miami'deki serbest antrenmanlarda çoğu pilot yol tutuşu anlamında zorluk yaşadı, bunlardan biri de Red Bull pilotu Perez'di.

Meksikalı pilot, ilk antrenmanda 11. olurken, ikinci antrenmanda 4. sıraya yerleşti.

Performansından memnun olmayan Perez, günü şu şekilde özetledi: "Özellikle ilk antrenman seansında yol tutuşu çok düşüktü. Araçta sanki ıslak zemin lastikleri takılıymış gibi hissettim."

"Mekanik denge ile ilgili birkaç şey denedik. Oldukça fazla şey öğrendik ancak uzun vadede, az tur atmamız sebebiyle net bir analiz yapabildiğimizi sanmıyorum. Ama genel olarak iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum."

"Kısacası Cuma gününü pek iyi geçirmedim. Turlarım da oldukça kötüydü, son virajda lastiklerim kilitlendi."

"Yani önümde epey bir yol var. Bugün gerçekten çok iyi sürmedim. Sanırım yarın sürüşümü geliştirebilirsem ve kendimi biraz daha rahat hissedebilirsem her şey yoluna girecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images