Perez: "Bu yılki performansına 10 üzerinden 7 veriyorum"

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Bu yıl Red Bull'la ikinci yılını geçiren Meksikalı sürücü, artık takım ve araç içerisinde rahat görünürken, Monako GP'de güçlü bir zafer elde etmeyi başardı.

Özellikle ilk yarışlarda düzenli olarak Max Verstappen'le mücadele edebilecek tempoda olan Perez, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl 63 puan daha fazla almayı başardı.

Yine de Meksikalı pilotun son yarışlardaki performansı o kadar iyi değildi ve bundan ötürü takım içerisinde bazı eleştiriler aldı.

PlanetF1'in haberine göre Perez, şu ana kadarki yarışlar baz alındığında kendi performansına 10 üzerinden yedi puan verdi.

Meksikalı pilot, "Performansıma yedi puan verirdim."

"Artık biraz dinlenmek için sabırsızlanıyorum çünkü çok yoğun bir sezon oldu."

"Fakat sadece bir hafta kadar her şeyden kopabilirsiniz. Sonra tekrar başlamak gerekiyor. Yapacak çok iş var çünkü sezonun ikinci yarısı çok yoğun geçecek. En iyisini yapmayı sürdürmeliyiz."

"Sezon başında yaşadığımız sorunların ardından bu noktaya geleceğimizi hayal dahi edemezdim. Takımın şu anda bulunduğu yerde olması harika. Fakat hiçbir şeyi hafife alamayız."

"Kişisel olarak bakarsam, RB18 geçen seneden çok farklı bir araç. Bu sezon şimdiye kadar elde ettiğimiz performans ve tutarlılıktan da görülebileceği üzere araçta kendimi çok daha rahat hissediyorum."

"Gelecek için zaten bir planım ve kontratım olduğunu görmek güzel, takımla çalışmak da harika. Bu yıl kendimi çok daha iyi hissediyorum. Takım içerisinde mutluyum ve çok daha rahatım." dedi.