Perez: "Bu yılki performansına 10 üzerinden 7 veriyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu yıl şimdiye kadar sergilediği performansa 10 üzerinden yedi puan verdiğini söylüyor.
Bu yıl Red Bull'la ikinci yılını geçiren Meksikalı sürücü, artık takım ve araç içerisinde rahat görünürken, Monako GP'de güçlü bir zafer elde etmeyi başardı.
Özellikle ilk yarışlarda düzenli olarak Max Verstappen'le mücadele edebilecek tempoda olan Perez, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl 63 puan daha fazla almayı başardı.
Yine de Meksikalı pilotun son yarışlardaki performansı o kadar iyi değildi ve bundan ötürü takım içerisinde bazı eleştiriler aldı.
PlanetF1'in haberine göre Perez, şu ana kadarki yarışlar baz alındığında kendi performansına 10 üzerinden yedi puan verdi.
Meksikalı pilot, "Performansıma yedi puan verirdim."
"Artık biraz dinlenmek için sabırsızlanıyorum çünkü çok yoğun bir sezon oldu."
"Fakat sadece bir hafta kadar her şeyden kopabilirsiniz. Sonra tekrar başlamak gerekiyor. Yapacak çok iş var çünkü sezonun ikinci yarısı çok yoğun geçecek. En iyisini yapmayı sürdürmeliyiz."
"Sezon başında yaşadığımız sorunların ardından bu noktaya geleceğimizi hayal dahi edemezdim. Takımın şu anda bulunduğu yerde olması harika. Fakat hiçbir şeyi hafife alamayız."
"Kişisel olarak bakarsam, RB18 geçen seneden çok farklı bir araç. Bu sezon şimdiye kadar elde ettiğimiz performans ve tutarlılıktan da görülebileceği üzere araçta kendimi çok daha rahat hissediyorum."
"Gelecek için zaten bir planım ve kontratım olduğunu görmek güzel, takımla çalışmak da harika. Bu yıl kendimi çok daha iyi hissediyorum. Takım içerisinde mutluyum ve çok daha rahatım." dedi.
Hamilton, az kalsın Top Gun: Maverick'te rol alacakmış
Shovlin: "Dalgalanma artık Mercedes için bir problem değil"
Son Haberler
Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”
George Russell, Belçika Grand Prix’sinde getirilecek olan esnek taban sınırlamalarının, Mercedes’i öndeki takımlara yaklaştıracağını umduğunu söyledi.
Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi
Red Bull, son dönemde Mercedes'ten motor departmanına almış olduğu personelin, bu konuda başarılı olmak istediğinin bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor.
Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"
Haas takım patronu Gunther Steiner, 2023 yılı için Mick Schumacher'le hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi.
Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı
Robert Shwartzman, bu sezon Ferrari ile iki antrenman seansına katılacağı ve ilk kez resmi bir Formula 1 yarış hafta sonunda yer alacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.