Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

Geçtiğimiz sezon takım arkadaşının ezici bir üstünlük sağlamasıyla Perez'in koltuğunun tehlikede olup olmadığı çok konuşuldu.

Meksikalı pilot sezona dört yarışta iki galibiyetle başlamasına rağmen sezon ilerledikçe performans kaybı yaşadı; hatta bir noktada şampiyona ikinciliğini Hamilton'a kaptıracak duruma geldi.

Neyse ki sezon sonunda Red Bull 1-2. sırayı garantilemeyi başardı. Takım patronu Horner, Perez'in koltuğunda kalıp kalmayacağına karar verecek kişinin yine Perez olduğunun altını çizerken; koltuk için birden fazla seçenekleri olduğunu da inkar etmedi.

RB20 aracının lansmanında, yeni sezon için kendine güvenip güvenmediği sorulduğunda Perez şunları söyledi: "Evet, tamamen güveniyorum."

"Açıkçası geçen yıldan öğrendiklerimizle, neyin yanlış gittiğini görmemiz ve hatalarımızdan ders çıkarmamız çok önemli. Birçok şeyi anladığımızı düşünüyorum ve bu yıl elimden gelenin en iyisini yapmayı bekliyorum."

"Sezon başında gerçekten güçlü bir temel elde etmek için her fırsatı gözeteceğim. Bunu tüm sezona taşıyıp sezon boyunca geliştirmek istiyorum."

"Bu uzun bir sezon, bu yüzden Bahreyn'de nereden başladığınız değil, Abu Dabi'de nerede bitirdiğiniz önemli. İlerleme kaydetmek ve bunu sürdürmek oldukça önemli; bu yılki ana odağım da bu olacak."

Aracın farklılaşan tasarımı hakkında ise Red Bull pilotu, "Bence bu sadece bu takımdaki açlığı gösteriyor."

"Geçen yıl o kadar baskın bir aracımız vardı ki, konsepti bu kadar değiştireceğimizi düşünemezdiniz. Bence Red Bull'un bunu yapması gerçekten harika." dedi.